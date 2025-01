Anche per PosteMobile è arrivato il momento di aggiornare la propria proposta. Per il mese di gennaio 2025, infatti, l’operatore telefonico virtuale sta proponendo l’attivazione di numerose offerte, tutte piuttosto interessanti e soprattutto con dei prezzi di partenza davvero bassi. Una delle più convenienti, ad esempio, ha un costo per il rinnovo mensile di appena 4 euro. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

PosteMobile, per gennaio sul catalogo tante super offerte convenienti

Anche l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di aggiornare il suo catalogo di offerte di rete mobile. Per il mese di gennaio 2025, infatti, l’operatore sta proponendo davvero tante offerte di rilievo, una più conveniente dell’altra. Tra le offerte più a basso costo, troviamo ad esempio quella denominata PosteMobile Super 20. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati.

L’offerta include poi attivo il piano tariffario denominato PosteMobile Unica New. Quest’ultimo prevede 18 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata effettuato e per ogni sms inviato. Come già detto, questa è una delle offerte più economiche, dato che ha un costo di soli 4 euro al mese. Le proposte più interessanti sono però quelle appartenenti alla gamma WOW. Tra queste offerte, una delle più convenienti è PosteMobile Creami Extra Wow 50.

In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 50 GB di traffico dati per navigare. Il bundle di questa offerta includerà poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Per questa offerta di rete mobile, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 5,99 euro al mese. Sono poi disponibili altrettante offerte di questa gamma, soprattutto per chi ha bisogno di più giga per navigare. Ricordiamo ad esempio l’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 300 che arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 300 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS illimitati verso tutti.