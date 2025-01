Toyota si conferma leader indiscusso del settore automobilistico mondiale. L’azienda, non a caso, è riuscita a mantenere il suo primato per il quinto anno consecutivo nel 2024. Anche se i dati definitivi non sono ancora disponibili, le cifre parziali parlano chiaro. Fino a novembre 2024, il colosso giapponese, ha raggiunto la cifra impressionante di 9.857.938 veicoli venduti. Contando però anche i marchi Lexus, Daihatsu e Hin. Un distacco notevole rispetto al Gruppo Volkswagen. Il quale con 9.027.400 vetture consegnate nell’intero anno, si posiziona al secondo posto. Questo risultato consolida ulteriormente la posizione dominante di Toyota. Ciò nonostante un calo del 3,6% nelle vendite globali rispetto all’anno precedente. Nel 2023, la società aveva superato gli 11 milioni di auto vendute.

La forza di Toyota: soluzioni ibride e altre innovazioni

La strategia diversificata di Toyota, punta su un ampio ventaglio di veicoli endotermici e ibridi. Ed è proprio questa ad essere la chiave del suo successo. La casa automobilistica infatti offre soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti di tutto il mondo. Dai piccoli modelli kei car per il mercato giapponese, fino ai SUV di grandi dimensioni per il mercato statunitense.

Nonostante il mercato si stia spostando verso i veicoli elettrici, Toyota continua a puntare su una serie più “equilibrata”. Nei primi 11 mesi del 2024, le vendite di auto elettriche hanno raggiunto 4.112.061 unità. Di cui 3.757.805 ibride, 80.835 mild hybrid, 141.557 plug-in e 130.162 completamente elettriche. Seppur i numeri dei BEV sono ancora contenuti, l’azienda giapponese resta comunque fedele alla propria strategia di transizione graduale. Anche le vetture a idrogeno, pur rappresentando una nicchia con solo 1.702 unità vendute, testimoniano l’impegno verso tecnologie alternative.

Toyota sembra non subire la pressione di concentrarsi esclusivamente sull’elettrico. In quanto preferisce un approccio che privilegia la sostenibilità e la varietà. Un esempio è il successo del marchio Lexus, simbolo di lusso e affidabilità. Oppure il contributo di Daihatsu, nonostante il suo calo del 33%. Insomma, con questo mix vincente, Toyota consolida la sua leadership. Ma dimostra anche di saper anticipare le esigenze di un mercato sempre più competitivo e diversificato