Il 2024 è stato un anno impegnativo per Volkswagen, con venti contrari sul mercato nel mondo. Anche con un calo dell’1,4% nelle consegne totali, il marchio tedesco ha distribuito circa 4,8 milioni di veicoli in tutto il mondo. Questa resilienza dimostra una strategia forte e una gamma di prodotti che ancora sanno come attrarre. In Germania, Volkswagen si conferma il marchio più scelto. La sua quota di mercato è del 19,1%. Modelli come Golf, T-Roc e Tiguan restano ancora auto di punta nel mercato interno. La domanda intanto di SUV continua a crescere.

Essa ormai rappresenta quasi il 47% delle consegne totali. Il Tiguan, in particolare, si distingue come il modello più venduto. Nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV), Volkswagen rafforza la sua posizione. La gamma ID. ha superato infatti le 1,35 milioni di unità vendute dal 2019. In queste l’ID.3 che ha raggiunto quota 500.000. In Germania, Volkswagen domina il mercato BEV con una quota del 16,3%, in crescita rispetto al 2023.

Crescita regionale e futuro promettente per Volkswagen?

Le performance di Volkswagen variano a seconda delle regioni. In Europa, le consegne sono calate leggermente dell’1,7%, ma la leadership resta intatta. In Cina, il mercato principale, le vendite sono scese dell’8,3% a causa di una concorrenza agguerrita. Tuttavia, in Sud America e Nord America, i numeri raccontano una storia diversa, con incrementi rispettivamente del 21,1% e del 18,4%.

Come spiegare questa resilienza? La risposta sta nella capacità di adattarsi. Volkswagen offre veicoli per ogni segmento e tipo di propulsione, mantenendo alta l’attenzione ai SUV, sempre più richiesti. La Polo, che celebra i suoi 50 anni, è un esempio di successo globale, con 20 milioni di unità vendute. Guardando al futuro, Volkswagen punta a consolidare il suo ruolo. Nel 2025 arriverà una nuova generazione del T-Roc, uno dei modelli di punta del segmento SUV. Volkswagen non solo resiste, ma trova modi per eccellere. Innovazione, diversificazione e una gamma accattivante sono le chiavi per affrontare le sfide e prepararsi a un futuro elettrizzante.