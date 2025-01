Vodafone presenta una nuova offerta per la rete fissa, con internet senza limiti a 25,90 euro al mese. La proposta prevede un costo di attivazione scontato a 19,95 euro, anziché 39,90 euro, per chi aderisce online o richiede di essere richiamato tramite l’apposito servizio. Il costo di attivazione è suddiviso in due parti: una quota iniziale ridotta per le attivazioni online e una parte rateizzata di 5 euro al mese inclusa nel canone per i primi 24 mesi. Trascorso questo periodo, il prezzo mensile rimarrà invariato. Tuttavia, in caso di recesso anticipato, saranno addebitate le rate rimanenti.

La nuova offerta per rete fissa di Vodafone

L’offerta garantisce una connessione senza limiti alla massima velocità disponibile, che può arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo, a seconda della copertura presso il proprio indirizzo. La navigazione è supportata da un modem dotato di Wi-Fi Optimizer, una tecnologia avanzata che assicura connessioni stabili e performanti per tutti i dispositivi collegati, migliorando l’esperienza di utilizzo anche in ambienti con molteplici apparecchi connessi.

Chi attiva l’offerta tramite il sito web Vodafone o il servizio “Ti richiamiamo noi” potrà inoltre beneficiare di chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali, un’aggiunta interessante per chi desidera integrare l’accesso a internet con un servizio completo di telefonia.

Questa soluzione si rivolge a chi cerca una connessione affidabile e ad alta velocità per navigare senza limiti, garantendo una gestione semplice dei costi grazie alla trasparenza delle condizioni economiche. L’inclusione di un modem avanzato e la possibilità di ottenere chiamate illimitate rappresentano ulteriori incentivi per valutare l’offerta.

Vodafone si propone così come una scelta competitiva per la connessione fissa, con vantaggi dedicati a chi decide di attivare il servizio online, sottolineando l’importanza di una tecnologia moderna e stabile per soddisfare le esigenze sempre più elevate degli utenti.