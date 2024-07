Dalla sua uscita Cyberpunk 2077 è notevolmente migliorato e sicuramente l‘aggiornamento 2.0 e l’espansione Phantom Liberty hanno contribuito ad arricchire l’esperienza di gioco. Questo “arricchimento” è frutto di molto lavoro da parte di CD Project RED, ed è anche l’artefice della cancellazione della modalità multiplayer.

A sollevare il morale dei fan di Cyberpunk 2077 ci sta pensando un gruppo di modder che sta lavorando a una mod multigiocatore. Questa mod prende il nome di CyberMP e vi permetterà di scorrazzare in giro in compagnia di amici o nemici. Lo sviluppo della mod è ancora alle fasi iniziali e non si sa la data di lancio, ma il team di modder ha già ottenuto un prototipo giocabile. A confermare questo prototipo è il video realizzato dallo youtuber JuiceHead.

Vediamo qualche dettaglio della nuova mod di Cyberpunk 2077

Questa mod risulta simile a GTA Online ma non offrirà una modalità cooperativa per le missioni. CyberMP, se messa a confronto con altre mod come quella che implementa le macchine volanti in stile Blade Runner o quella che permette di giocare nei panni di Ciri di The Witcher 3, non risulta granché, ma sarà l’unica opportunità di giocare in multigiocatore.

Tuttavia questa mod presenta qualche problema: de-sincronizzazione con i server, crash, anomalie come la ricomparsa istantanea degli elementi dello scenario quando vengono distrutti e l’assenza totale dei personaggi non giocanti.

Insomma, c’è ancora molto lavoro da fare e per portare a termine la mod e servirà diverso tempo. Durante l’attesa divertitevi con la vastità di mod già disponibili, alcune sono davvero speciali, ed aprono le porte verso un gioco completamente differente da quanto abbiamo potuto apprezzare ed osservare nel corso degli stessi anni in cui abbiamo goduto di Cyberpunk, anche se le premesse erano state tutt’altro che positive, considerando il lancio.