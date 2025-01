TIM ha comunicato importanti modifiche ai costi di alcune offerte telefoniche. Cambiamenti che colpiranno sia la rete mobile che quella fissa. A partire dal 23 febbraio, i clienti con pacchetti TIMVISION associati a Netflix, Disney+ o piani sportivi subiranno un aumento compreso tra 1 e 3€ al mese. Lo stesso adeguamento sarà applicato alle promozioni di rete fissa, ma dal 1° marzo. Tra le tariffe interessate figurano TIMVISIONGold, Mondo-Netflix, Mondo-Disney+ e altre opzioni dedicate all’intrattenimento.

Anche gli abbonamenti TIMVISION Light saranno interessati da un incremento di 1€mensile. Anche se TIM non ha ancora specificato quali siano le offerte coinvolte. In aggiunta, alcune tariffe di rete fissa aumenteranno tra 2 e 2,90€ al mese. Gli avvisi relativi a questi rincari sono già stati inviati ai clienti di rete mobile tramite SMS a partire dal 15 gennaio. Mentre per i contratti di rete fissa le comunicazioni sono incluse nelle fatture di gennaio.

TIM: come recedere e ottenere informazioni sui rincari

I clienti che non intendono accettare queste modifiche contrattuali hanno la possibilità di recedere gratuitamente. Ma devono rispettare le scadenze fissate da TIM. Entro il 22 marzo per le offerte mobili e il 31 marzo per quelle di rete fissa.

Il recesso può essere richiesto attraverso diversi canali. Gli utenti possono accedere all’area riservata MyTIM, inviare una PEC, una lettera tramite posta o recarsi in un negozio TIM. Chi opta per la posta o la PEC deve allegare una copia del documento d’identità del titolare e specificare nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”. Per ulteriori informazioni sulle modifiche e sulle procedure, è possibile contattare il servizio clienti al 187. Oppure consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale di TIM. Lì sono disponibili anche i dettagli relativi alla gestione dei dispositivi in comodato d’uso, che dovranno essere restituiti in caso di disdetta.

Questi aumenti, secondo l’ operatore, derivano dalla necessità di adeguare i costi dei servizi offerti. L’ azienda però ha garantito un’ampia comunicazione per consentire ai clienti di gestire al meglio la situazione.