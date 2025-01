WhatsApp sta continuando ad ampliare le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, portando nuovi strumenti che puntano a semplificare la vita degli utenti. L’ultima novità riguarda un widget dedicato a Meta AI, progettato per rendere ancora più immediato l’accesso a queste tecnologie. Questa funzione, attualmente in fase di sviluppo, è stata anticipata con l’aggiornamento beta 2.25.1.27 per Android, disponibile tramite il Google Play Beta Program.

WhatsApp e l’integrazione con Meta AI

L’idea è chiara: integrare Meta AI direttamente sulla schermata principale del dispositivo, senza dover necessariamente entrare nell’app. Questo significa che sarà possibile avviare una conversazione, fare domande o sfruttare strumenti avanzati come la modifica di immagini in un paio di tap. Immagina di scattare una foto e inviarla subito a Meta AI per ricevere modifiche, analisi o persino spiegazioni sui contenuti dell’immagine. Tutto senza passaggi complicati o perdite di tempo.

Questa novità segue un aggiornamento precedente, che aveva introdotto una scheda dedicata alle chat AI nel menu di navigazione di WhatsApp. Il widget, però, rappresenta un passo ulteriore, puntando a rendere l’interazione con l’AI ancora più semplice e veloce. È pensato per chi utilizza spesso queste funzioni e vuole risparmiare tempo, evitando di aprire ogni volta l’app e navigare tra i vari menu.

C’è però un piccolo limite: il widget non sarà disponibile per tutti. Almeno inizialmente, potranno usarlo solo gli utenti che hanno già accesso alle chat AI, che al momento sono disponibili solo in determinati Paesi e per alcuni account selezionati. Insomma, si tratta di una funzione che verrà distribuita gradualmente, con una fase iniziale molto ristretta.

Per ora, il widget è ancora in fase di sviluppo e nemmeno i beta tester possono provarlo. Tuttavia, chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime novità di WhatsApp e testare in anteprima alcune funzionalità può iscriversi al programma beta tramite il Google Play Store. È un modo interessante per vedere come questa piattaforma stia cercando di trasformarsi da semplice app di messaggistica a uno strumento sempre più versatile e orientato all’innovazione tecnologica.