Iliad è sempre al top tra gli operatori telefonici presenti in Italia.

Da quando l’operatore francese è sbarcato in Italia, ha davvero conquistato la fiducia di molti clienti.

Iliad, infatti, è sinonimo di trasparenza, e questo è sicuramente un punto fondamentale nella scelta di un operatore telefonico, tra i tanti ormai presenti sul mercato.

La trasparenza non è l’unico vantaggio di Iliad, ma lo è anche la scelta di tariffe mirata per gli utenti e soprattutto a prezzi estremamente vantaggiosi.

Iliad, scopri la sua tariffa a soli 4,99 € al mese

Iliad è talmente folle da proporre addirittura una delle sue promozioni a soli 4,99 €.

Si tratta della sua promozione VOCE, che prevede 40 MB, con minuti e SMS illimitati, appunto a soli 4,99 € al mese per sempre è un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Per chi invece non avesse bisogno di chiamare e mandare SMS, Iliad propone DATI 350, offerta solo dati che propone 350 GB di Internet a soli 14,99 € al mese per sempre e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Tuttavia, le promozioni più amate dagli utenti sono quelle all’inclusive.

La prima promozione di questo tipo si chiama GIGA 180, e propone minuti e SMS limitati, con 180 Gb di Internet con tecnologia 5G, a 9,99 € al mese per sempre e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Un’altra offerta molto ambita e amata è la GIGA 250, tariffa che prevede 250 GB di Internet con la tecnologia 5G e minuti e SMS illimitati, a 11,99 € al mese per sempre e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Per chi non avesse bisogno della tecnologia 5G, l’operatore francese offre GIGA 120, con 120 GB di Internet e minuti e SMS illimitati, a 7,99 € al mese per sempre e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Ma non è ancora finita qui, perché per tutti gli utenti interessati, Iliad offre anche la fibra, con un’offerta pensata sia per utenti mobile Iliad, che non, a soli 21,99 € al mese per sempre.