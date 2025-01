Tantissimi utenti che finora hanno utilizzato la nota piattaforma di sharing video, ormai a tutti nota con il nome di TikTok, potrebbero dovergli dire addio. Naturalmente tale notizia non riguarda gli utenti di tutto il mondo ma solamente gli utenti statunitensi.

A partire da domenica, infatti, Tik Tok potrebbe veder bloccare l’applicazione per tutti gli utenti presenti negli Stati Uniti. Una decisione che è direttamente connessa al divieto federale che il governo avrebbe intenzione di imporre. Niente ancora è del tutto ufficiale poiché tale decisione potrebbe essere cambiata se la Corte Suprema annullasse il provvedimento. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

TikTok: possibile blocco a breve

Chi di noi non ha sentito parlare almeno una volta della nota app di sharing video ricca di contenuti dalla breve durata? Un’app che dal suo lancio è riuscita subito a conquistare utenti di tutte le età e di qualunque parte del mondo. Naturalmente non può che preoccupare la notizia che prevede un possibile blocco dell’app a partire da questa domenica per gli utenti degli Stati Uniti.

Se tale decisione venisse dunque confermata è previsto che il divieto pensato dal governo americano imporrebbe, inizialmente, la rimozione dell’app dagli store. In questo modo, dunque, sarebbe impossibile proseguire ad effettuare il download sui propri dispositivi. Secondo alcune indiscrezioni, solamente in un secondo momento si procederebbe al blocco dell’app.

Oltre a ciò, però, sembrerebbe che le intenzioni di ByteDance siano del tutto differenti. Quest’ultimo prevede infatti di bloccare totalmente l’accesso all’app di TikTok. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per capire come si deciderà di procedere e per comprendere definitivamente quale sarà il destino di un’ app amata dagli utenti. Nel frattempo tantissimi utenti statunitensi stanno già provvedendo a trovare alternative valide da poter utilizzare se il blocco verrà confermato.