Il produttore tech Realme è al lavoro per presentare ufficialmente sul mercato ben due nuovi dispositivi appartenenti alla serie Realme P. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi Realme P3 e Realme P3 Pro. Entrambi dovrebbero appartenente alla fascia media del mercato e ora abbiamo qualche piccola informazione grazie agli ultimi rumors emersi in rete. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme P3 e Realme P3 Pro, ecco i primi dettagli riguardanti le specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli riguardanti alcune delle presunte specifiche tecniche dei prossimi smartphone medi di gamma di Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Realme P3 e Realme P3 Pro. Secondo quanto è emerso, ci sarà il supporto alla navigazione con le reti 5G anche già dal modello base.

Quest’ultimo, in particolare, sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Nebula Pink, Comet Grey e Space Silver. Queste saranno disponibili in base a diversi tagli di memoria, comprendenti 6 GB di RAM e 128 GB di storage, 8 GB di RAM e 128 GB di oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Tra le altre caratteristiche, questo modello sarà dotato di una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP e un sensore fotografico principale da 50 MP.

Per quanto riguarda il modello Pro, sembra che quest’ultimo sarà disponibile in un unico taglio di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Quest’anno, poi, rispetto a quanto successo in passato, sembra che l’azienda abbia intenzione di presentare anche un terzo smartphone appartenente a questa serie, ovvero il prossimo Realme P3 Ultra. Di quest’ultimo purtroppo non abbiamo ancora molte informazioni utili.

Staremo a vedere cosa riveleranno i rumors in futuro. Ricordiamo che lo scorso anno l’azienda tech Realme aveva presentato in veste ufficiale sul mercato solo uno smartphone di questa serie, ovvero Realme P2 Pro.