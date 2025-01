Grandi novità per i clienti Iliad. L’operatore ha lanciato una nuova ondata di promozioni imperdibili. Offrendo sconti esclusivi su quasi tutti i modelli di smartphone Apple e Samsung. Un’occasione straordinaria per i nuovi utenti. Ciò vale anche per i clienti già attivi. Quest’ultimi potranno acquistare i dispositivi desiderati con condizioni di pagamento flessibili e vantaggiose.

Iliad: ecco come acquistare un nuovo smartphone

I dispositivi Apple, inclusi i nuovissimi iPhone 16, sono ora disponibili a prezzi scontati. L’acquisto può avvenire online. Ciò attraverso la sezione “Smartphone” del sito Iliad. Gli utenti possono scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione o la rateizzazione. I clienti possono optare per il finanziamento Findomestic, con piani a 12 o 24 mesi. In alternativa per il finanziamento Younited Pay, con soluzioni a 12 o 20 mesi e la possibilità di usufruire dell’opzione Forward Trade-in per restituire il dispositivo a fine contratto.

La promozione messa a disposizione da Iliad risulta estremamente vantaggiosa. Quest’ultima, infatti, rende accessibili smartphone di ultima generazione. Inoltre, l’operatore permette di scegliere il modello che più si adatta alle loro esigenze. Per i clienti Iliad già attivi, basta accedere usando le proprie credenziali. Ciò recandosi nella sezione dedicata per completare l’acquisto. I nuovi clienti, invece, possono approfittare dell’attuale offerta mobile Flash 210 a 9,99 euro mensili. Quest’ultima è attivabile direttamente dal sito ufficiale. La spedizione dei dispositivi ha un costo fisso. Pari a 10 euro. La somma viene addebitata al momento dell’acquisto.

Da giugno 2024, Iliad amplia ulteriormente la sua offerta. Introducendo anche iPhone rigenerati. Quest’ultimi sono disponibili esclusivamente con pagamento in un’unica soluzione. Suddetta opzione consente di accedere a dispositivi Apple di alta qualità a prezzi ancora più competitivi. Per tutti gli utenti interessati può essere utile monitorare con frequenza la disponibilità dei modelli. A tal proposito, infatti, le scorte possono variare rapidamente. Iliad conferma ancora una volta la sua volontà di offrire prodotti tecnologici all’avanguardia a condizioni accessibili.