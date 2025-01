La prossima generazione della BMW M4 potrebbe segnare un cambiamento epocale per la casa automobilistica tedesca, passando a una propulsione completamente elettrica. Secondo indiscrezioni, l’azienda starebbe pianificando di interrompere la produzione dei modelli M4 a combustione interna entro il 2027, in favore di una versione 100% elettrica.

Un cambiamento verso la mobilità sostenibile

La decisione di BMW di orientarsi verso una M4 completamente elettrica riflette la strategia aziendale più ampia di abbracciare la mobilità sostenibile. La casa automobilistica ha già annunciato l’intenzione di elettrificare progressivamente l’intera gamma di veicoli, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il passaggio all’elettrico per un modello iconico come la M4 rappresenta una mossa audace, considerando il valore simbolico delle sue versioni a combustione interna, apprezzate per le elevate prestazioni e il caratteristico sound del motore.

La futura BMW M4 elettrica sarà basata sulla piattaforma Neue Klasse, progettata specificamente per veicoli a batteria. Tra le caratteristiche attese:

Motori elettrici ad alte prestazioni, con una potenza che potrebbe superare i 700 cavalli, per mantenere lo spirito sportivo del modello.

Batterie allo stato solido, che promettono maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti rispetto alle tecnologie attuali.

Trattamento aerodinamico avanzato, per ottimizzare l’efficienza energetica senza compromettere il design sportivo.

Inoltre, BMW potrebbe introdurre un sistema di controllo della trazione avanzato, simile a quello delle attuali M4, per garantire un’esperienza di guida entusiasmante e precisa. Il passaggio a una M4 completamente elettrica non sarà privo di sfide. I puristi potrebbero sentirsi alienati dalla perdita del tradizionale motore a combustione e del sound inconfondibile, elementi che definiscono l’identità del modello. Tuttavia, la compagnia tedesca punta a compensare con prestazioni eccezionali e innovazioni tecnologiche che potrebbero attrarre una nuova generazione di appassionati.

Con normative sempre più stringenti sulle emissioni e una crescente domanda di veicoli elettrici, la M4 elettrica rappresenta anche un’opportunità per BMW di consolidare la sua posizione come leader nell’innovazione automobilistica.

La BMW M4 completamente elettrica potrebbe essere presentata ufficialmente entro il 2027, con una versione prototipale attesa già nei prossimi anni.