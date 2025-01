ASUS ha annunciato ufficialmente che il nuovo Zenfone 12 Ultra sarà presentato il 6 febbraio 2025, anticipando la finestra di lancio rispetto al modello precedente. Lo smartphone promette di portare diverse innovazioni, con un focus particolare su funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI) per migliorare l’esperienza d’uso.

Un design compatto e caratteristiche premium

Il Zenfone 12 Ultra manterrà il design compatto e curato che caratterizza la serie, ma con aggiornamenti significativi nelle specifiche tecniche. Tra le principali novità attese:

Display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, per immagini nitide e fluide.

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che garantisce alte prestazioni ed efficienza energetica.

Batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida e wireless.

Questi elementi confermano l’intenzione di ASUS di competere nella fascia alta del mercato, offrendo un mix di prestazioni e portabilità. La vera novità dello Zenfone 12 Ultra sarà l’integrazione di tecnologie AI avanzate. ASUS ha sviluppato funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare vari aspetti dello smartphone, tra cui:

Fotografia intelligente : il comparto fotografico includerà un sensore principale da 200 MP, con AI per l’ottimizzazione delle immagini in tempo reale, modalità notturna avanzata e riconoscimento delle scene.

: il comparto fotografico includerà un sensore principale da 200 MP, con AI per l’ottimizzazione delle immagini in tempo reale, modalità notturna avanzata e riconoscimento delle scene. Assistente vocale evoluto : un nuovo sistema di comandi vocali basato sull’intelligenza artificiale per un controllo più naturale e contestuale del dispositivo.

: un nuovo sistema di comandi vocali basato sull’intelligenza artificiale per un controllo più naturale e contestuale del dispositivo. Gestione della batteria: algoritmi AI che ottimizzano i consumi energetici in base all’uso quotidiano, prolungando l’autonomia del dispositivo.

Lo Zenfone 12 Ultra offrirà connettività avanzata con supporto per 5G dual-mode, Wi-Fi 7, e Bluetooth 5.4, garantendo velocità e stabilità in ogni condizione. Sarà inoltre dotato di certificazione IP68, per resistenza a polvere e acqua, e di un sistema audio stereo con tecnologia Dirac per un suono di alta qualità.

ASUS ha confermato che il Zenfone 12 Ultra sarà disponibile a partire da metà febbraio 2025, con preordini che si apriranno subito dopo l’evento di lancio. Il prezzo di partenza previsto è intorno ai 1.199 euro, posizionandolo tra i flagship premium sul mercato.

Con queste caratteristiche, il flagship taiwanese punta a distinguersi come uno degli smartphone più innovativi del 2025, combinando un design compatto con tecnologie all’avanguardia.