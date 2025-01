Il nuovo anno vedrà arrivare in veste ufficiale sul mercato tanti nuovi smartphone top di gamma. Tra questi, ci sarà anche il prossimo Asus Zenfone 12 Ultra, il nuovo device di punta del colosso tech Asus. Sembra che non dovremo poi attendere molto per il suo arrivo. L’azienda ha infatti da poco rivelato ufficialmente sui social la data del suo debutto ufficiale. Vediamo qui di seguito quando sarà.

Asus Zenfone 12 Ultra, ecco quando sarà annunciato il nuovo flagship

Nel corso delle ultime ore il colosso tech Asus ha rivelato ufficialmente sui social la data del debutto ufficiale sul mercato del suo nuovo flagship. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Asus Zenfone 12 Ultra. A quanto pare gli utenti interessati ad acquistarlo non dovranno attendere molto, dato che il suo debutto ufficiale si terrà tra meno di un mese.

1, 2, 3… Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU — ASUS (@ASUS) January 12, 2025

L’azienda tech terrà infatti un apposito evento di presentazione ufficiale durante la giornata del 6 febbraio 2025 alle ore 14 e 30. Nel post pubblicato sui social, l’azienda ha anche rivelato alcune delle novità che vedremo su questo smartphone. Secondo quanto rivelato, il nuovo top di gamma di casa Asus potrà vantare la presenza di nuove funzionalità legate soprattutto all’intelligenza artificiale.

Queste funzionalità saranno ulteriormente implementate per quanto riguarda il comparto fotografico. Per il momento l’azienda ha rivelato solo queste piccole informazioni sul suo prossimo dispositivo. Ricordiamo però che, secondo gli ultimi rumors, il nuovo Asus Zenfone 12 Ultra condividerà molto specifiche tecniche con il fratello Asus Rog Phone 9 Pro. Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci anche qui la presenza di uno dei processori più potenti attualmente disponibili sul mercato, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Oltre a questo, potremmo anche aspettarci sul fronte la presenza di un ampio display con tecnologia OLED di tipo LTPO. Quest’ultimo dovrebbe vantare una frequenza di aggiornamento esagerata pari a ben 185Hz.