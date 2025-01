Samsung si prepara a stupire con il Galaxy S25 Slim. Un nuovo smartphone che punta tutto su un design ultra sottile. Basato sull’S25 Plus, ma con uno spessore ridotto di circa un millimetro, questo modello si presenta con caratteristiche tecniche e un’estetica curate nei minimi dettagli. I render pubblicati da OnLeaks rivelano una struttura posteriore in vetro perfettamente piatta e bordi metallici arrotondati. Le fotocamere, disposte verticalmente nell’angolo superiore sinistro, sporgono leggermente. Ma senza superare le dimensioni delle versioni standard. Anche le cornici intorno al display sono sottili, seppur leggermente più spesse rispetto agli altri della serie.

Galaxy S25 Slim: un lancio atteso per rivoluzionare il settore

Il display, del Galaxy S25 Slim è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7” con risoluzione WQHD. Presenta poi una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed offre un’esperienza visiva eccezionale. A livello di hardware, il dispositivo è alimentato dal potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite che promette prestazioni elevate e fluide. Le fotocamere rappresentano un punto di forza. Vi è un sensore principale da 200MP che garantisce scatti ad altissima definizione. Mentre il comparto si completa con un’ultrawide da 50MP e una tele da 50MP con zoom ottico 3,5x. Quest’ultima è dotata di obiettivo ALoP. Una tecnologia innovativa sviluppata da Samsung, capace di ridurre lo spessore delle ottiche periscopiche senza compromettere la qualità delle immagini.

Il Galaxy S25 Slim mira a posizionarsi tra l’S25 Plus e l’S25Ultra. In quanto in grado di combinare un design compatto e caratteristiche di alto livello. Secondo le anticipazioni, questo nuovo smartphone potrebbe essere annunciato ufficialmente nei prossimi giorni. Mentre la sua commercializzazione è prevista per la primavera 2025. Sul fronte del prezzo si proporrà di attirare un pubblico più selezionato, che sia alla ricerca di eleganza e prestazioni.

Insomma, il successo del Galaxy S25Slim dipenderà sicuramente dall’interesse dei consumatori nei confronti dei dispositivi più sottili. Anche se con una scheda tecnica che soddisfa anche gli utenti più esigenti, ha tutte le carte in regola per conquistare il mercato.