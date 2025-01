Amazon riserva una nuova piacevole sorpresa a tutti i consumatori che vogliono cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di uno smartphone, la promozione di questi giorni prevede l’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra, un dispositivo dalle dimensioni elevate, che raggiunge per la precisione 162,3 x 79 x 8,6 millimetri, ed un peso di 232 grammi.

Sotto il cofano si può trovare il processore di punta dell’esatto momento in cui è stato lanciato sul mercato, realizzato da Qualcomm con GPU Adreno 750, ed una frequenza di clock massima a 3,3GHz, ma anche una configurazione di 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (fate attenzione alla versisone che acquistate, in quanto la ROM non è espandibile con microSD). Il tutto a muovere un display da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, 501 ppi, tecnologia Dynamic AMOLED 2X, oltre ad un refresh rate a 120Hz, per una maggiore fluidità, e protezione Gorilla Glass Armor.

Collegatevi subito a questo canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, dove avete i codici sconto gratis e le migliori offerte del momento.

Samsung Galaxy S24 Ultra: il prezzo è il più basso di sempre

La promozione applicata sull’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta la migliore occasione del momento per riuscire a risparmiare sull’acquisto del top di gamma della generazione attuale, infatti la spesa che l’utente si ritrova a sostenere è scontata di 450 euro in confronto al listino di 1499 euro. Lo sconto del 30% viene applicato in automatico, anche per coloro che non hanno un abbonamento Amazon Prime attivo, per arrivare così a poter spendere solamente 1049 euro. Collegatevi qui per l’ordine.

Analizzando nel dettaglio la scheda tecnica, l’occhio cade irrimediabilmente sul comparto fotografico, dove sono presenti tanti sensori, ed il cui principale raggiunge addirittura i 200MP, uno dei migliori e più grandi in circolazione, oltre ad una batteria da 5000mAh, più che bilanciata per l’utilizzo del device.