Gli utenti si ritrovano oggi a poter acquistare il Logitech MX Master 2S, un mouse wireless dedicato principalmente al mondo lavorativo, ad un prezzo che nessuno si aspettava di vedere, proprio perché rientra perfettamente nella fascia alta del suo stesso settore di riferimento. Il risparmio viene garantito da Amazon, con uno sconto automatico davvero interessante.

Prima di parlare di prezzi, cerchiamo di conoscere da vicino il prodotto in sé, trattasi di un mouse wireless, con batteria integrata che può garantire anche settimane di utilizzo prima di richiedere il collegamento alla presa a muro (chiaramente dipende direttamente da quante ore al giorno lo utilizzate), perfettamente compatibile sia con MacOS che Windows, con funzione di salvataggio. Ciò sta a significare, in parole povere, che è possibile salvare fino a 3 computer, in modo da non dover continuare ad effettuare il pairing ogni volta che andrete ad accenderlo (è presente un piccolo pulsante nella parte inferiore con il quale effettuare lo switch).

Logitech MX Master 2S: la promozione su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di applicare in questi giorni fa letteralmente sognare i consumatori, infatti il Logitech MX Master 2S già era stato scontato negli ultimi 30 giorni fino a raggiungere una spesa finale di 119 euro. Per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di andare ancora oltre, proponendo una riduzione del 48%, fino a scendere addirittura a quota 61,99 euro. Disponibile l’acquisto a questo link.

Il mouse utilizza il tracciamento Darkfield High Precision per raggiunge un massimo di 4000 DPI, supporta la ricarica rapida, infatti con il collegamento di 3 minuti alla presa a muro, il consumatore potrà pensare di utilizzare il mouse per una giornata intera. E’ pensato per i destrimani, infatti i tasti personalizzabili sono sul lato sinistro del mouse stesso.