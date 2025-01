WindTre: il 5G è gratuito con la nuova super promo da 150 GB

Non ci sono dubbi sul fatto che tra i gestori migliori in assoluto e tra quelli migliori di sempre ci sia WindTre. La fusione dei due provider che ha portato alla realizzazione di questa realtà ineccepibile, ha garantito agli utenti sempre grande versatilità. La dimostrazione arriva oggi grazie ad un’offerta disponibile con tutto ciò che serve per non avere difficoltà durante il mese. Il prezzo è basso, i contenuti sono larghi di maniche e inoltre c’è grande qualità, tutto tipico di un gestore come WindTre.

WindTre ha presentato una nuova promozione pensata per chi desidera tanti giga e connettività veloce a un prezzo competitivo. L’offerta, disponibile per chi passa da Iliad o da operatori virtuali, prevede 150 GB in 5G alla massima velocità per 5,99 € al mese con attivazione gratuita.

Cosa include l’offerta WindTre che tutti vogliono

Questa promozione offre un pacchetto completo per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo:

150 GB alla massima velocità disponibile in 5G ;

alla massima velocità disponibile in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi;

inclusi; 7,6 GB extra utilizzabili in Unione Europea ;

utilizzabili in ; Prezzo fisso di 5,99 € al mese ;

; Attivazione gratuita ;

; Spedizione della SIM gratuita in tutta Italia.

Chi può attivare l’offerta di WindTre a pochi euro

L’offerta è disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero provenendo da Iliad o altri operatori virtuali. Lo scopo è infatti quello di mettere in difficoltà gli attori principali sulla scena della telefonia mobile italiana, la quale è occupata proprio da queste realtà.

L’attivazione è semplice e può avvenire direttamente online con la possibilità di ricevere la SIM a casa gratuitamente.

La rete WindTre: copertura e velocità sono una grande garanzia

WindTre si distingue per l’ampia copertura della propria rete, supportata da un’infrastruttura all’avanguardia:

99,7% della popolazione coperta in 4G ;

coperta in ; 97% della popolazione raggiunta dalla tecnologia 5G.

Questa garanzia di copertura e velocità rende l’offerta particolarmente interessante per chi desidera un’esperienza di navigazione fluida e veloce.