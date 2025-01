Skoda continua a puntare con decisione sull’elettrificazione. L’azienda, infatti, sta preparando il debutto del suo nuovo maxi SUV “Space” per il 2026. Questo modello, anticipato dal concept Vision 7S, si presenta come una delle sei novità elettriche promesse dalla casa automobilistica ceca entro il prossimo anno. Il SUV sarà il più spazioso della serie, con dimensioni generose che superano i 4,9m di lunghezza. Oltre che una configurazione capace di ospitare fino a sette passeggeri.

Skoda Space: tecnologia e prestazioni di alto livello

Le prime immagini spia del veicolo, catturate durante i test sulle strade innevate della Svezia, rivelano un design imponente. Anche se ancora nascosto un po’ sotto le pellicole di camuffamento. Nonostante ciò, alcuni dettagli della nuova Skoda emergono con chiarezza. Ad esempio il frontale mostra fari sottili e allungati. Mentre le fiancate sono caratterizzate da maniglie integrate e cerchi ottimizzati per migliorare l’aerodinamica. Sul retro, la linea del tetto si conclude con uno spoiler e gruppi ottici dallo sviluppo orizzontale. Gli interni non sono ancora visibili, ma il marchio promette un abitacolo ricco di tecnologia. È infatti previsto un ampio display per l’intrattenimento e una strumentazione completamente digitale.

Il nuovo Skoda Space sarà costruito sulla piattaforma MEB, condivisa con altri modelli del gruppo Volkswagen. Questo SUV punta a offrire prestazioni avanzate e un’autonomia competitiva. Se riprenderà le specifiche del concept Vision 7S, potrà anche contare su una batteria da 89kWh. Assolutamente in grado di garantire circa 600km con una singola carica. È probabile, poi, che siano disponibili motorizzazioni simili a quelle della Skoda Enyaq, con versioni a trazione posteriore o integrale e potenze fino a 286CV.

Le prove in condizioni climatiche estreme in Svezia evidenziano l’impegno di Skoda nel perfezionare ogni dettaglio del modello. Mentre l’attesa per il debutto cresce, le anticipazioni lasciano intuire che il nuovo Space sarà un SUV elettrico capace di combinare spazio, tecnologia e prestazioni. In modo da rivoluzionare completamente gli standard del settore.