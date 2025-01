WindTre: la super promo con il 5G e ben 150 GB al mese

Oltre a valutare sempre i tanti gestori virtuali disponibili sul panorama della telefonia mobile, gli utenti non perdono la buona abitudine di dare un’occhiata alle offerte dei gestori più classici, tra i quali spunta anche WindTre. L’azienda, frutto della fusione dei due gestori che ne compongono il nome, questa volta riesce a disporre di una soluzione straordinaria che costa davvero poco ogni mese e che rende giustizia al suo buon nome.

WindTre: ecco la promo da scegliere subito, ci sono 150 GB in 5G tutti i mesi

Questa promozione è pensata per chi desidera un piano ricco di dati e connettività veloce. Al suo interno infatti ci sono i migliori contenuti tenendo conto di Internet ma anche dei minuti illimitati e dei messaggi. Questo elenco fornisce ogni chiarimento in merito a ciò che c’è al suo interno:

150 GB alla massima velocità del 5G ;

alla massima velocità del ; Minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero nazionale;

per chiamare qualsiasi numero nazionale; 50 SMS inclusi nel pacchetto;

inclusi nel pacchetto; 7,6 GB extra utilizzabili in Unione Europea ;

utilizzabili in ; Spedizione SIM gratuita su tutto il territorio nazionale.

L’attivazione è completamente gratuita, rendendo questa offerta ancora più conveniente per chi sta pensando di cambiare operatore.

Chi può attivare l’offerta e la copertura di rete

Bisogna ricordare che questa straordinaria offerta non è disponibile per tutti ma solo per coloro che arrivano da Iliad o da operatori virtuali e scelgono WindTre.

Di certo un punto forte del gestore è la rete che copre il 99,7% della popolazione italiana in 4G e il 97% in 5G, grazie a un’infrastruttura tecnologicamente avanzata. Questo garantisce connessioni stabili e veloci, perfette per lo streaming, il gaming e l’uso quotidiano delle app.

Con 150 GB in 5G, minuti illimitati e un prezzo bloccato di 5,99 € al mese, l’offerta WindTre si posiziona tra le più convenienti del momento. La spedizione gratuita della SIM e l’assenza di costi di attivazione aggiungono un ulteriore vantaggio per chi cerca una promozione completa e senza sorprese.