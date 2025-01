L’intelligenza artificiale risulta sempre più integrata nelle diverse attività umane. A tal proposito, Meta, azienda proprietaria di WhatsApp, sta sviluppando una nuova funzionalità. Quest’ultima consentirà agli utenti di creare chatbot personalizzati all’interno dall’app. Tale innovazione si inserisce nel più ampio progetto dell’azienda. Lo scopo è diffondere l’intelligenza artificiale in tutti i suoi servizi. Rendendola sempre più accessibile.

WhatsApp: nuova opzione con chatbot AI

Le informazioni sono trapelate dall’analisi del codice della versione beta dell’app per Android. Secondo quanto emerso la nuova funzione permette agli utenti di definire ruolo e obiettivi del chatbot AI. Sarà possibile scegliere se creare un assistente focalizzato sulla produttività o sull’intrattenimento. O anche sull’assistenza. Tale personalizzazione sarà resa possibile grazie alla descrizione fornita dall’utente. Quest’ultimo guiderà l’algoritmo di Meta AI nella creazione di un chatbot su misura.

L’interfaccia dedicata alla creazione dei chatbot su WhatsApp sembra progettata per essere di facile utilizzo. Anche da chi non possiede competenze tecniche. Gli utenti potranno specificare le caratteristiche principali del chatbot, definendo con precisione le sue funzionalità. Oltre al modo in cui dovrà interagire con gli interlocutori. Tale approccio democratizza l’accesso alla tecnologia AI. Eliminando la necessità di ricorrere a sviluppatori o servizi esterni.

Le potenzialità di tale novità sono molteplici. Le aziende potranno creare assistenti virtuali per gestire le richieste dei clienti. In tal modo, sarà possibile migliorare il servizio clienti. Inoltre, potrà ottimizzare i tempi di risposta. Gli utenti privati, invece, potranno progettare chatbot per organizzare le proprie attività quotidiane. Oltre che per ricevere suggerimenti personalizzati. O semplicemente per intrattenimento.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulla data di rilascio della funzionalità. Quest’ultima, al momento, risulta ancora in fase di testing. Eppure, è già possibile stabilire che il suo potenziale impatto sul modo in cui si utilizza WhatsApp potrebbe essere significativo. Resta da vedere come Meta implementerà tale funzione e quali saranno le reazioni degli utenti una volta disponibile.