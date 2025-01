WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo, sta lavorando a diverse novità per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra queste, ci sono aggiornamenti che puntano a semplificare la creazione di gruppi, migliorare l’aspetto dei link condivisi e rendere i sondaggi più accattivanti. Anche se le funzioni sono ancora in fase di test, le prime versioni beta offrono già un’idea di cosa aspettarsi.

I nuovi aggiornamenti di WhatsApp

Per cominciare, creare gruppi e community sarà molto più semplice. Al momento, avviare una nuova community richiede di navigare tra diverse schede, ma presto tutto sarà centralizzato nella sezione “Chat”. Un nuovo pulsante “+” renderà tutto più intuitivo: con pochi tocchi si potrà iniziare una chat, creare un gruppo o fondare una community. Questo aggiornamento è stato individuato nella versione beta per Android e sembra pensato per rendere l’interfaccia più accessibile e immediata, soprattutto per chi usa spesso queste funzionalità.

Un’altra novità riguarda i link che condividiamo nelle chat. Avete presente quelle anteprime che appaiono accanto ai link? Nelle nuove versioni, accanto al collegamento apparirà anche la favicon del sito, quel piccolo simbolo che aiuta a riconoscerlo a colpo d’occhio. In questo modo, sarà più facile capire subito da dove proviene un link, aumentando la sicurezza e la fiducia. È un piccolo cambiamento, ma potrebbe fare la differenza, soprattutto in un periodo in cui si presta sempre più attenzione alla trasparenza online.

E poi ci sono i sondaggi, che presto diventeranno molto più visivi e coinvolgenti. La grande novità è la possibilità di aggiungere immagini accanto alle opzioni di voto. Per ora, questa funzione è disponibile solo nei Canali, ma dovrebbe arrivare presto anche nei gruppi e nelle chat private. L’idea è di rendere tutto più chiaro e accattivante, rendendo i sondaggi un modo più creativo e immediato per interagire.

Per ora, tutte queste funzioni sono in fase di test nelle versioni beta, ma è probabile che saranno presto disponibili per tutti. WhatsApp sembra davvero intenzionata a migliorarsi e a offrire un’esperienza sempre più completa e personalizzata.