Google ha introdotto nuove funzionalità per la gestione di chiamate e SMS direttamente dalla schermata di blocco, sfruttando la potenza di Gemini, la sua avanzata piattaforma di intelligenza artificiale. Questo aggiornamento, disponibile per dispositivi Android, promette di semplificare l’interazione con le comunicazioni quotidiane, riducendo i passaggi necessari per rispondere o gestire messaggi e chiamate.

Chiamate intelligenti e filtraggio avanzato

Con l’integrazione di Gemini, gli utenti possono ora beneficiare di:

Filtraggio delle chiamate spam: Gemini analizza in tempo reale i numeri sconosciuti e segnala potenziali chiamate spam, offrendo un’opzione per bloccarle o ignorarle senza interrompere l’attività in corso;

Risposte rapide contestuali: basandosi sul contesto della chiamata, Gemini suggerisce risposte rapide come “Non posso rispondere, ti richiamo più tardi” o “Sono in una riunione, scrivimi un messaggio”;

Trascrizione vocale in tempo reale: i messaggi vocali lasciati in segreteria vengono trascritti automaticamente e visualizzati sulla schermata di blocco, consentendo agli utenti di leggere il contenuto senza riprodurre l’audio.

Anche la gestione degli SMS diventa più avanzata con l’aiuto di Gemini:

Suggerimenti di risposta automatica: Gemini analizza il contenuto del messaggio e propone risposte appropriate, rendendo più veloce la comunicazione.

Azioni rapide: consente di aggiungere eventi al calendario, condividere la posizione o allegare file direttamente dalla notifica.

Traduzione istantanea: i messaggi ricevuti in altre lingue vengono tradotti in tempo reale, facilitando la comunicazione con contatti internazionali.

Google ha assicurato che tutte le informazioni gestite da Gemini vengono elaborate localmente sul dispositivo e sono protette da crittografia end-to-end. Gli utenti hanno la possibilità di personalizzare quali azioni e informazioni sono visibili sulla schermata di blocco, aumentando la sicurezza e il controllo sulle loro comunicazioni.

Le nuove funzionalità di Gemini per chiamate e SMS sono già disponibili sui dispositivi Google Pixel con Android 15 e saranno progressivamente estese ad altri dispositivi Android compatibili entro il 2025. Questo aggiornamento segna un passo in avanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e la praticità della gestione delle comunicazioni quotidiane.