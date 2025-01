CoopVoce lancia una promozione speciale valida fino al 5 febbraio 2025, offrendo la possibilità di attivare l’offerta EVO 20 a un costo mensile di 4,90 euro. L’offerta include 20 GB di traffico dati sulla rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili e 1.000 SMS. La tariffa non subirà variazioni nel tempo, un impegno garantito dalla politica aziendale di CoopVoce, che non ha mai applicato aumenti ai propri clienti.

L’imperdibile offerta EVO 20 di CoopVoce

Per aderire all’iniziativa, i nuovi clienti possono richiedere la SIM direttamente online, scegliendo tra la consegna a domicilio o il ritiro in uno dei 900 punti vendita Coop. In entrambi i casi, l’attivazione è gratuita. Chi preferisce la spedizione a casa può completare il processo di identificazione tramite SPID o video riconoscimento, seguendo le istruzioni fornite sul portale CoopVoce. I clienti già attivi possono passare a EVO 20 al costo di 9,90 euro una tantum.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, con l’importo scalato dal credito residuo della SIM, purché sufficiente. In caso contrario, il servizio viene sospeso per un massimo di 30 giorni, durante i quali il cliente può ricaricare per riattivare l’opzione. Se i Giga o gli SMS inclusi vengono esauriti prima della scadenza, è possibile rinnovare anticipatamente l’offerta.

Tra i vantaggi di EVO 20 si segnalano l’hotspot gratuito, il servizio di notifiche “LoSai di Coop” e un’app dedicata per la gestione del traffico residuo e delle opzioni. Il traffico dati e i minuti sono tariffati senza scatto alla risposta e le connessioni internet seguono un conteggio a singolo kilobyte. Al superamento della soglia di SMS o Giga, la navigazione viene bloccata o soggetta al piano tariffario base.

L’attivazione può essere effettuata comodamente tramite app, Area Clienti o assistenza telefonica, con notifiche in tempo reale sullo stato del servizio. Con EVO 20, CoopVoce promette convenienza, trasparenza e semplicità d’uso, mantenendo l’impegno di offrire tariffe stabili e senza sorprese.