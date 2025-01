Very Mobile: 150 GB in 5G, l'offerta è gratis per tutti

Il grande merito di un gestore come Very Mobile è stato quello di mantenere le promesse. L’azienda, che ormai è ogni giorno in TV grazie alle tante pubblicità, sta riuscendo a racimolare tantissimi utenti alla luce delle grandi offerte di cui dispone. In questo momento la soluzione da prendere in esame è proprio l’ultima lanciata, quella che garantisce il meglio.

Very Mobile ha annunciato una nuova promozione che punta a conquistare l’attenzione di chi desidera un piano mobile ricco di giga e servizi a un prezzo contenuto. La nuova offerta include 150 GB al mese con 5G gratuito, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti, al costo fisso di 5,99 € al mese per sempre.

I dettagli dell’offerta Very Mobile vi piaceranno molto

L’offerta attuale di Very Mobile si distingue per la chiarezza e l’ampia disponibilità di servizi:

150 GB di traffico dati con 5G incluso ;

con ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati ;

; Prezzo mensile fisso di 5,99 € per sempre ;

; 2 mesi gratuiti come bonus per chi sceglie questa promozione.

Chi può attivarla con questi dettagli

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da altri operatori virtuali. È possibile attivarla fino al 20 gennaio 2025.

Very Mobile permette di attivare questa promozione in pochi passaggi direttamente online o presso i punti vendita autorizzati. Non ci sono costi nascosti e il prezzo promesso resta bloccato per sempre, offrendo massima trasparenza.

Perché scegliere Very Mobile può essere una gran risorsa

Prezzo fisso e senza vincoli : nessuna sorpresa nel tempo;

: nessuna sorpresa nel tempo; 150 GB con 5G incluso e minuti illimitati ;

e ; 2 mesi gratuiti come bonus;

come bonus; Copertura affidabile e navigazione veloce.

Questa promozione di Very Mobile si distingue per la quantità di giga offerti, il 5G incluso e la semplicità di attivazione. Un’opportunità interessante per chi arriva da Iliad o altri operatori virtuali e desidera un piano completo a un prezzo contenuto.