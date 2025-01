La casa automobilistica di Elon Musk è riuscita a crescere conquistando sempre più quote di mercato grazie ad una serie di modelli lanciati sul mercato. Tutti noi conosciamo bene Tesla per i veicoli che si contraddistinguono grazie ad un design caratteristico del marchio e per specifiche tecniche eccellenti. Tra gli ultimi lavori effettuati dall’azienda statunitense c’è il restyling della Tesla Model Y.

Un restyling portato solamente sul mercato cinese ma che attira l’attenzione di tutti gli utenti grazie ad una serie di novità che riguardano il design del mezzo. Tali novità introdotte dal costruttore mostrano diverse differenze rispetto alla Model 3. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Tesla Model 3: come potrebbe essere il design

Lavorare al fine di rinnovare i modelli già presenti su strada, oltre che progettare nuove tipologie di vetture da proporre sul mercato. Sono queste le principali strategie che le case automobilistiche adottano al fine di conquistare gli utenti. Tra le tante, la casa automobilistica Tesla non passa inosservata grazie al continuo lavoro che svolge al fine di confermarsi una delle migliori realtà del settore delle quattro ruote.

Come anticipato in apertura, l’atteso restyling della Tesla Model Y ha fatto il suo debutto ufficiale solamente alcuni giorni fa. Un restyling che mostra una Model Y con un design che si differenzia molto dalla Model 3. In merito a questi due modelli del marchio, non dobbiamo dimenticare che condividono molte componenti e alcuni elementi in comune del design.

Per il nuovo restyling, però, Tesla ha deciso di presentare il restyling della Model Y con un design tutto suo. Se il costruttore statunitense portasse sul mercato un nuovo restyling della berlina non sappiamo dunque come potrebbe essere quello della Model 3.

Sugar Design, però, ha pensato di realizzare alcuni render che ipotizzano come potrebbe essere la berlina elettrica con le novità della nuova Model Y. Render in cui viene mostrano un frontale rivisto con fari a LED allungati dalle forme sottili. Cambiamenti anche per il posteriore contraddistinto da gruppi ottici uniti da barra luminosa.