Durante il CES 2025 di Las Vegas, gli anelli smart hanno catturato l’attenzione, proponendosi come una nuova frontiera nel settore degli indossabili. Sebbene questa categoria sia ancora di nicchia e con pochi protagonisti consolidati, sta guadagnando terreno, attirando l’interesse anche di grandi marchi. Tra le novità più interessanti spicca Viv Ring, un anello smart sviluppato dalla startup sudcoreana Viv Health, che punta a rivoluzionare il modo di dormire grazie all’intelligenza artificiale.

Il Viv Ring del CES 2025

Viv Ring non si limita a integrare i tradizionali sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, del livello di stress, dell’ossigeno nel sangue, dell’attività fisica e del sonno. La sua vera peculiarità risiede in un algoritmo che utilizza i dati biometrici raccolti per creare suoni rilassanti personalizzati, pensati per migliorare la qualità del sonno. Questi suoni, che spaziano tra il rumore della pioggia, il fruscio delle onde o il crepitio del fuoco, vengono arricchiti con elementi aggiuntivi generati dall’intelligenza artificiale, rendendoli unici per ogni utente.

Sebbene Viv Health dichiari che questa tecnologia possa migliorare significativamente il riposo, i dettagli scientifici a supporto delle affermazioni restano vaghi. Ad oggi, la ricerca sui benefici dei suoni rilassanti, come il rumore bianco o rosa, è ancora in fase preliminare e non fornisce riscontri conclusivi. Tuttavia, l’azienda sembra determinata a proseguire con i suoi piani, guardando al futuro con fiducia.

Nel corso del 2025, Viv Health prevede di lanciare una versione Pro del dispositivo, che includerà funzionalità avanzate come il monitoraggio della pressione sanguigna e il rilevamento della fibrillazione atriale. Tuttavia, il Viv Ring standard non è ancora disponibile sul mercato. Attualmente, la startup è impegnata nelle necessarie certificazioni e formalità burocratiche, che dovrebbero concludersi entro il prossimo mese.

Con la promessa di un’esperienza su misura e il potenziale di una tecnologia innovativa, Viv Ring rappresenta un interessante passo avanti nel mondo degli indossabili, aprendo nuove prospettive per il benessere personale.