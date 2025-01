L’ultimo dispositivo di casa OnePlus ha esordito da poco all’interno del mercato italiano, mentre sul mercato cinese è in circolazione già da diverse settimane, nonostante sia arrivato dunque da poco L’azienda cinese si è già impegnata a rilasciare la prima patch Per aggiornare il dispositivo ad una versione più avanzata che ovviamente ne migliora tantissimi aspetti, tra le mani infatti abbiamo una nuova OxygenOS 15 in rollout, identificata dalla sigla vCPH2655_15.0.0.402, introduce correzioni, migliorie e novità di carattere funzionale.

Cosa introduce

La lista dei cambiamenti è decisamente corposa, in primis sono state migliorate tutte le connessioni, è stato infatti aggiunto il tasto touch to share Per condividere i file con i dispositivi iOS con un semplice clic, poi sono state migliorate le connessioni IP V6 tramite Wi-Fi e la stabilità delle connessioni Bluetooth è stata migliorata e potenziata.

Altri cambiamenti corposi riguardano la fotocamera, quest’ultima ha ricevuto numerose personalizzazioni in stile Watermark, tra cui Hasselblad, Master’s signature, Film, Classic camera e altro ancora, Come se non bastasse, è stata migliorata la resa sia in termini di nitidezza che in termini di cromaticità quando si utilizza la fotocamera principale e la fotocamera tele, Anche la gestione della luminosità delle foto è stata migliorata evitando che le foto venissero troppo luminose, per di più è stata migliorata la nitidezza dei video girati in 4K 60 fps.

L’aggiornamento, poi introduce miglioramenti generali alla stabilità del sistema, inserendo le patch di sicurezza di dicembre 2024, per di più l’azienda ha introdotto alcune piccole migliorie funzionali che consentono di vivere un’esperienza d’uso più fluida, appagante e ricca di precisione nella gestione del sistema dello smartphone.

L’aggiornamento è in fase di roll out per tutti gli utenti dunque, se siete in possesso di questo dispositivo in questi giorni, dovreste vedere spuntare l’avviso per poter effettuare l’aggiornamento all’ultima versione disponibile.