Dal 15 gennaio 2025, WindTre ha ufficialmente dismesso il codice *123#, segnando la fine di un’epoca per la telefonia mobile. Questa stringa è stata utilizzata per anni per controllare il credito residuo. Infatti ha rappresentato un punto di riferimento per milioni di utenti. Introdotto nei primi anni 2000, il *123# è sopravvissuto ai cambiamenti tecnologici e aziendali, inclusa la fusione tra Wind e 3 Italia. Però, il progresso tecnologico e l’avvento delle app hanno decretato la sua fine.

WindTre: nuovi strumenti per gestire il credito residuo

WindTre aveva già iniziato ad avvisare i clienti nell’agosto 2024. Comunicando che il servizio sarebbe stato disattivato a ottobre. Poco prima della data prevista, però, la scadenza è stata rinviata. In modo da concedere ai più nostalgici ancora qualche mese di utilizzo. La chiusura definitiva è stata fissata per il 14 gennaio 2025. Da allora, chi prova a digitarlo riceve un messaggio che invita a utilizzare metodi alternativi.

La dismissione del codice *123# fa parte di una strategia più ampia di WindTre, volta a favorire l’uso di strumenti più moderni e funzionali. Per controllare il credito residuo, i clienti possono ora fare affidamento sull’app ufficiale dell’ operatore. La quale è già disponibile per Android e iOS. Oppure accedere all’Area Clienti online. In alternativa, è possibile chiamare il numero 4242 o inviare un SMS al 4155. Tutte soluzioni gratuite che garantiscono un accesso rapido alle informazioni necessarie.

La scelta di eliminare i servizi legati alle stringhe numeriche è probabilmente motivata da costi di manutenzione elevati e da un utilizzo sempre più ridotto. Oggi, la maggior parte delle persone preferisce utilizzare applicazioni o sistemi di ricarica automatica. In quanto considerati più pratici e al passo con le abitudini tecnologiche odierne.

Nonostante ciò, la decisione ha generato critiche. In molti hanno espresso preoccupazione per le difficoltà che potrebbero incontrare gli utenti meno abituati alle nuove tecnologie, come gli anziani. Per loro, infatti, il codice *123# rappresentava una soluzione semplice e immediata.