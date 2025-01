L’Alfa Romeo 4C, sportiva a due posti con motore centrale, è rimasta nel cuore degli appassionati. Prodotta fino al 2020, rappresentava un esempio unico di design e ingegneria. Grazie a un telaio in fibra di carbonio e all’impiego di materiali avanzati, il peso a secco era inferiore ai 900kg. Una caratteristica che esalta la dinamica di guida. Il motore, un quattro cilindri turbo da 1.750cc, eroga 240CV. Garantendo così prestazioni entusiasmanti.

Alfa Romeo 4C: una visione per il futuro

Nonostante il suo successo, il modello non ha mai avuto un erede diretto. Ecco perché oggi, molti appassionati, si domandano se Alfa Romeo deciderà mai di riportarla in vita. L’ azienda però sembra concentrata su altri progetti, come il restyling di Stelvio e Giulia. I quali debutteranno rispettivamente entro la fine del 2025 e nel 2026. La priorità del marchio, dunque, sembra essere altrove. È dunque improbabile, almeno nel breve periodo, un ritorno della 4C.

Nonostante ciò, il fascino della vettura continua a ispirare. Il designer Giorgi Tedoradze ha realizzato una serie di esempi che immaginano come potrebbe essere una nuova versione della sportiva. Il suo progetto riprende il DNA originale del modello. Aggiornandolo però con linee più moderne ma rispettose dello stile Alfa Romeo. I render mostrano una vettura in bianco con due terminali di scarico posteriori. Suggerendo che il motore endotermico potrebbe essere mantenuto, escludendo una conversione elettrica.

Oltre a ciò, Tedoradze ha creato anche un’animazione che mostra l’ipotetica 4C in azione. Anche se si tratta solo di un esercizio di stile, il progetto riaccende comunque la speranza degli appassionati. Alfa Romeo, infatti, non esclude del tutto operazioni speciali. D’altronde come dimostrato dalla recente 33 Stradale.

Nel 2024, il dipartimento Heritage di Stellantis ha lanciato la 4C Collezione-GT “Nicola Larini“. Una serie limitata di tre esemplari per celebrare il legame tra il marchio e il pilota italiano. Ciò dimostra come la 4C mantenga un posto speciale nella storia del marchio.