Recensione Ford Mustang GT 5.0 V8 Fastback 446CV - potenza e sogno americano

Ford Mustang GT 5.0 V8 Fastback 446CV rappresenta il sogno americano, una vettura che molti di noi vedranno solo ed esclusivamente nelle pellicole cinematografiche, ma che allo stesso tempo abbiamo avuto occasione di toccare con mano e testare da vicino, scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Da un punto di vista estetico è la classica Mustang, un anteriore molto pronunciato ed aggressivo, pronto a “mangiare” la strada, una calandra generosa, con gruppi ottici divisi in tre pati, tutti fari a LED Matrix a matrice attiva, impreziositi da una presa d’aria direttamente sul cofano. Spostandosi nella parte posteriore, troviamo ben quattro scarichi reali, con gruppo ottico diviso anch’esso in tre parti, con LED verticale tipico della serie Mustang. Appena sopra gli scarichi troviamo una parte che vuole imitare l’effetto carbon look, anche se è realizzata in plastica. Il bagagliaio, non è elettroattuato, è da 408 litri, è sufficientemente profondo, entra la spesa molto tranquillamente, non è possibile abbattere i sedili.

In termini dimensionali, la Ford Mustang GT 5.0 V8 Fastback 446CV ha una lunghezza di 481 centimetri, con larghezza di 192 centimetri ed altezza di 140 centimetri, per un peso complessivo di 1733 kg. Una vettura che cattura sin da subito lo sguardo, una supercar che già a prima vista fa sognare, anche grazie ad una colorazione gialla che non passa sicuramente inosservata.

Interni e Infotainment

La nostra versione è la Fastback, quindi con solamente 3 porte, i sedili sono in pelle traforati (riscaldati e ventilati), sono elettroattuati solamente nella parte bassa, la lombare è manuale, l’abitabilità è complessivamente buona, anche se i passeggeri nella parte posteriore sono decisamente sacrificati. Viene venduta come una vettura 2+2, più adatta a passeggeri non troppo grandi, sono comunque presenti gli attacchi isofix per i seggiolini dei bambini.

Il posto di guida è completo di ogni comfort, con porte type-C, palette al volante, type-A e climatizzatore bi-zona. Ford Mustang GT 5.0 V8 Fastback 446CV è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay anche in modalità wireless, il sistema di infotainment si concentra su un unico grande display che collega cruscotto dietro al volante e pannello centrale (entrambi digitali da 12/13 pollici l’uno), con una buonissima personalizzazione. E’ possibile scegliere le luci ambientali, l’illuminazione della zona piedi, visualizzare varie tipologie di dati (anche per la pista) e modifiche appunto che privilegiano l’utilizzo su pista.

L’impianto audio è curato da Bang&Olufsen, ottima qualità e potenza ai massimi livelli; il sound del motore può essere personalizzato, premendo l’apposito pulsante Mustang nella parte anteriore, mediante l’apertura/chiusura di valvole appositamente studiate e presenti.

Motore e Prestazioni

Il motore è un V8 (8 cilindri) a 5 litri, con 446 cavalli e 540Nm di coppia, si può abbinare ad un cambio manuale a 6 rapporti o automatico (come nel nostro caso) a 10 rapporti. Le sospensioni anteriori sono McPherson, posteriori Multilink, le ruote sono di dimensioni generose, i cerchi sono da 19 pollici, con gomme Pirelli 255/40 (differenziata al posteriore infatti diventa 275/40) e freni Brembo a contrasto, di colorazione rossa, a 6 pistoncini. La trazione è posteriore con differenziale a slittamento limitato, che serve proprio perché il rischio di slittare è elevato; la velocità massima è di 250 km/h con accelerazione 0-100km/h in 5,3 secondi ed una autonomia teorica di 498km.

L’abitabilità da lato passeggero è molto buona, c’è sufficientemente spazio per le gambe, a discapito degli eventuali passeggeeri posteriori. Il posto di guida è stabile, i sedili vi tengono letteralmente incollati, la vettura gode di una buona manovrabilità generale, pronta a sfoderare tutta la propria potenza. Gli ADASS sono di secondo livello, tra cui cruise control adattivo, mantenimento della corsia con centraggio della corsia e altro ancora.

Conclusioni

In conclusione Ford Mustang GT 5.0 V8 Fastback 446CV la possiamo definire esagerata in tutto: potenza, esuberanza e consumi. Considerando un utilizzo interurbano con un piede non troppo pesante, si possono raggiungere anche 11 litri ogni 100km (9km al litro). Una vettura da consigliare a coloro che sono alla ricerca di un mezzo divertente, che non costi 120’000 euro, perché per quelle davvero divertenti sono quelle le cifre, allora può fare al caso vostro. Tenete bene a mente che sarà necessario pagare il super bollo, e che, essendo a tutti gli effetti una supercar, richiederà un costo importante anche l’assicurazione. Un mezzo non per tutti ma che risulta essere imprescindibile per la maggior parte degli amanti delle auto, e che consigliamo di provare almeno una volta nella vita.