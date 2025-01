Lamborghini: record di vendite nel 2024 e futuro elettrificato

Ottimo anno, il 2024, per Lamborghini. Con 10.687 veicoli consegnati, l’azienda ha registrato un aumento del 6% delle vendite. È un risultato che conferma il successo della strategia iniziata nel 2022. Allora, già, Lamborghini superò per la prima volta la soglia delle 10.000 unità vendute. Il SUV Urus continua intanto a dominare la scena. La domanda per questo modello rimane così alta da coprire la produzione fino al 2026. L’Europa, il Medio Oriente e l’Africa hanno visto un aumento delle consegne del 6%. Insomma, Lamborghini pare andare alla grande.

Le Americhe hanno registrato invece un +7%, mentre la regione Asia-Pacifico ha ottenuto un incremento del 3%. Ma cosa riserva il futuro? La nuova supercar ibrida Lamborghini Revuelto, con il suo sistema V12 elettrificato, è già un successo. Gli ordini coprono la produzione fino al 2027. Lamborghini sta chiaramente conquistando clienti con soluzioni tecnologiche innovative, senza abbandonare la sua anima sportiva.