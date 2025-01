Il nuovo anno si apre con moltissimi annunci di prodotti tecnologici che puntano a fare la loro comparsa sul mercato entro la fine dall’anno. Di questi molti sono interessanti come ad esempio la nuova gamma LG TV OLED.

Quest’ultima porta con se delle nuovissime televisioni che regaleranno un’esperienza straordinaria.

LG TV OLED, sono spettacolari?

Arriva l’annuncio da parte di LG al CES 2024 per la sua nuova gamma di TV OLED 2025 G5, M5, C5 e B5. Queste portano una diagonale da 42 a 97 pollici e per le serie G5 e M5 si dovrebbe garantire una luminosità di picco HDR tre volte superiore rispetto i modelli B5.

In preciso, queste due nuove serie annunciate potranno predisporre di pannelli OLED di ultimissima generazione sviluppati interamente da LG Display. Il tutto reso possibile per le LG TV OLED dalla tecnologia “Brightness Booster Ultimate“. La stessa LG conferma che G5 e M5 da 55, 65, 77 e 83 pollici saranno anche del 40% più luminose a pieno schermo.

Anche se non abbiamo specificazioni in merito ai picchi HDR in modalità “Dinamica” delle nuove LG TV OLED, possiamo stipulare che siamo vicini ai 3.000 nit e una luminanza a pieno schermo di oltre ben 300 nit.

In specifico la nuova G5 sarà disponibile nel 2025 in diagonale da 48 pollici, ma con un luminosità minore. Stesso discorso si replica per la 97 pollici, che non potrà raggiungere livelli di luminosità dei modelli più piccoli.

Molte domande nascono sulla prima introduzione della tecnologia MLA, per la quale molti appassionati stanno solo aspettando di poterla vedere anche su una serie più economica ovvero la C. A quanto pare però la nuova serie C5 del 2025 deciderà di non portarla con se.

Oltre a questo per le nuove LG TV OLED abbiamo un nuovo telecomando rinnovato interamente. Molti tasti non ci sono più, però avremmo un nuovo tasto chiamato “AI”.

Potremmo concludere il tutto attraverso il nuovo sistema operativo webOS 25, il quale conterrà moltissime funzionalità di Intelligenza Artificiale, come ad esempio la personalizzazione “Immagine AI” e molto altro ancora.