L’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare tutte le sue offerte, incluse quelle lanciate per il periodo natalizio, fino al 31 gennaio 2025. Tra le promozioni disponibili troviamo le Flash 120 Christmas Edition e le Speed 5G. Ora rinominate rispettivamente in Flash120 LimitedEdition, Speed5G 150 LimitedEdition e Speed5G-200LimitedEdition. Nonostante il cambio di nome, contenuti e prezzi restano invariati. Queste offerte includono minuti illimitati, SMS e un’ampia quantità di dati a partire da 5,99€ al mese.

1Mobile: nuove opportunità per tutti i clienti, offerte IoT e promozioni “Porta un Amico”

L’iniziativa si rivolge ai nuovi clienti e a chi desidera modificare la propria offerta. Gli utenti potranno poi beneficiare di un primo mese scontato o dell’attivazione gratuita in caso di portabilità del numero. L’operatore, che utilizza la rete Vodafone, garantisce anche connessioni 5G per alcuni piani, con velocità fino a 2Gbps.

1Mobile estende però le sue proposte anche a dispositivi IoT con l’offerta XConnect. La quale per 2,50€ al mese include minuti, SMS e 1GB di traffico. Anche l’iniziativa “Porta un Amico” è stata prorogata fino a fine mese. Permettendo di ricevere fino a tre ricariche omaggio invitando nuovi clienti. L’operatore offre tariffe dedicate per il roaming europeo e piani internazionali come il World 2XPlus. Soluzione che include minuti verso l’estero e fino a 100GB. I clienti già attivi, infine, potranno approfittare di sconti per cambiare piano, con costi ridotti su diverse offerte.

1Mobile continua così a posizionarsi come un’opzione competitiva nel mercato della telefonia virtuale. Offrendo soluzioni flessibili e tecnologicamente avanzate, adatte sia a clienti privati che aziendali. Oltre a quelle enunciate il gestore offre moltissime altre promozioni di telefonia mobile. Per conoscerle tutte nei minimi particolari potete consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete soluzioni studiate e adatte a ogni tipo di utente. Anche quelli più esigenti che desiderano pagare poco Senza compromettere la qualità dei servizi offerti.