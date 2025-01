Clamorosa notizia: il lancio della serie Galaxy S25 è ormai dietro l’angolo, visto che il 22 gennaio verrà svelata l’intera gamma di smartphone che rappresenteranno il meglio dell’offerta di Samsung per questo 2025.

Ecco ciò che sappiamo

Ad ogni modo, continuano ad emergere indiscrezioni su indiscrezioni che ci svelano sempre di più ogni segreto dei nuovi top di gamma, incluse le diverse strategie che la casa sudcoreana adotterà nei vari mercati.

Riguardo la dotazione di memoria, invece, è stata scelta da Samsung per la versione vietnamita di Galaxy S25, ovvero il modello base della nuova gamma.

Inoltre, pare che Samsung abbia scelto di non offrire il taglio da 128 GB sui Galaxy S25 venduti in Vietnam e sembra che questa decisione riguarderà il mercato asiatico in generale, andando quindi a sancire che tutti i modelli della serie S25 partiranno da una configurazione minima di 256 GB.

Però, questa scelta non riguarderà i mercati occidentali, incluso quello europeo, dove Galaxy S25 verrà proposto in una versione base da 128 GB, tuttavia non ci saranno differenze per quanto riguarda la RAM, che sarà sempre da 12 GB.

Con il lancio della serie S25, Samsung ha nuovamente ritoccato i listini al rialzo, quindi è probabile che la scelta di mantenere la versione base da 128 GB sia dettata dalla volontà di continuare a proporre un prezzo d’ingresso al di sotto dei 1.000 euro per il modello base.

Ecco la scheda tecnica