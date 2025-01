Apple sembra voler cambiare qualcosa tra l’attuale generazione di smartphone e la prossima. Infatti, molteplici fonti confermano che il colosso di Cupertino è pronto a rimpiazzare la versione Plus con quello che attualmente viene chiamato iPhone 17 Air. Un rumor proveniente dalla Corea del Sud offre ulteriori dettagli sul design e sul prezzo di questo dispositivo inedito.

L’iPhone 17 Air sarà il melafonino più sottile mai realizzato

Nello scorso novembre si parlava di uno spessore di circa 6 mm, gli attuali rumor entrano nello specifico, infatti, sembra che l’iPhone 17 Air sarà spesso 6,25 mm. Questo dettaglio permette al nuovo iPhone di riscrivere il record di melafonino più sottile mai realizzato, attualmente detenuto dall’iPhone 6 con i suoi 6,9 mm. Paragonandolo all’iPhone 16 (7,8 mm), il nuovo smartphone sarà meno spesso del 20% e del 25% se confrontato con le versioni 16 Pro e 16 Pro Max.

Andando a parlare del prezzo, le attuali notizie sono piuttosto positive se consideriamo che nelle vecchie indiscrezioni si ipotizzava che il nuovo iPhone sarebbe stato il più costoso della famiglia, anche più delle versioni Pro. Nonostante ciò, adesso si crede che il 17 Air sostituirà il Plus anche per quanto riguarda il prezzo, circa 899 dollari negli USA. Tenendo in considerazione il prezzo dell’iPhone 16 Plus da 128 GB al suo lancio in Italia (1.129 euro), è probabile che il 17 Air avrà un prezzo simile.

Dunque, stando ai rumor, possiamo aspettarci che gli iPhone 17 Air avranno un design estremo. Questo design comporta molti sacrifici, infatti, è probabile che monterà una sola fotocamera, un solo speaker e una batteria meno capiente. A tutti gli effetti si pensa che dovrebbe rappresentare un giusto balzo in avanti rispetto alla generazione corrente, sotto molteplici aspetti e punti di vista, sebbene comunque al giorno d’oggi quanto trapelato sia solamente frutto di rumors ed indiscrezioni che richiedono ancora tempo, e non solo, per essere confermate in separata sede.