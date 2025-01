I robot umanoidi Figure 02 rappresentano una svolta significativa per il settore industriale. Progettati da Figure AI, questi robot avanzati sono stati sviluppati in soli 31 mesi dall’azienda guidata da Brett Adcock. La notizia del primo cliente è stata annunciata su LinkedIn, anche se l’identità dell’acquirente non è stata ancora rivelata. Questo traguardo apre nuove prospettive per l’automazione e la collaborazione tra uomo e macchina in contesti lavorativi complessi.

Dotato di intelligenza artificiale avanzata, il Figure 02 è stato progettato per gestire compiti impegnativi in ambienti industriali. Recentemente, è stato testato in collaborazione con BMW, dove ha dimostrato eccellenti capacità di precisione e adattamento, assemblando componenti in lamiera con destrezza. Rispetto alla versione precedente, questo modello offre miglioramenti significativi, tra cui una batteria con il 50% di autonomia in più e un’unità di calcolo triplicata, garantendo un’autonomia operativa e una potenza di elaborazione superiori.

Robot umanoidi: il futuro è loro?

Il robot dispone di tecnologie all’avanguardia, come sei telecamere RGB, un modello integrato di visione e linguaggio e mani con 16 gradi di libertà. Queste ultime possono sollevare fino a 25 kg, rendendolo uno strumento versatile per manipolare oggetti complessi. La partnership con OpenAI ha inoltre reso possibile la comunicazione diretta tra il robot e gli esseri umani, migliorando l’interazione attraverso microfoni e altoparlanti integrati.

L’arrivo sul mercato del robot umanoide Figure 02 segna un importante passo verso un futuro in cui i robot collaborativi potranno svolgere ruoli chiave in vari settori. L’industria, la logistica e persino l’assistenza sanitaria potrebbero beneficiare di queste macchine in grado di automatizzare attività ripetitive o rischiose. La loro capacità di apprendere e adattarsi li rende indispensabili per affrontare le sfide del mondo moderno, aprendo le porte a un’era di maggiore integrazione tra uomo e macchina. Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi per verificare se davvero quanto detto si andrà effettivamente a realizzare.