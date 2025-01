Vodafone propone un’offerta che strizza l’occhio ai clienti di operatori come Iliad, Coop e altri virtuali. Con un costo mensile di 6,99 euro, questa promozione punta a conquistare chi decide di passare a Vodafone mantenendo il proprio numero. L’offerta include 100 Giga per navigare in rete, con la possibilità di sfruttare il 5G nelle aree coperte e con dispositivi compatibili. Parte dei Giga, precisamente 8,8, sono utilizzabili anche nei Paesi dell’Unione Europea, consentendo di navigare senza costi aggiuntivi durante i viaggi.

La nuova offerta Vodafone a meno di 7 euro al mese

Il pacchetto include anche minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, sia fissi che mobili, ma è previsto un uso lecito e corretto del servizio, con condizioni specifiche che regolano il traffico in entrata e in uscita. L’attivazione è completamente gratuita se effettuata online, così come la spedizione della SIM, rendendo l’offerta ancora più appetibile per chi desidera effettuare il passaggio senza costi iniziali.

Un ulteriore incentivo arriva sotto forma di un Buono Regalo Amazon.it del valore di 10 euro, riservato a chi attiva l’offerta online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi”. Il buono viene inviato via e-mail entro 30 giorni dall’attivazione della SIM, come parte di un’operazione promozionale valida per un periodo limitato.

Il piano tariffario associato, Vodafone 25 New, include una serie di servizi aggiuntivi come Smart Passport 2.0, Ricevuta di ritorno per SMS, Continuità di servizio e opzioni come Chiamami e Recall. Questi extra contribuiscono a rendere l’esperienza dell’utente più completa, coprendo anche esigenze accessorie.

L’offerta è disponibile per un’ampia gamma di operatori virtuali e rappresenta una scelta interessante per chi cerca una tariffa conveniente senza rinunciare a prestazioni avanzate, come la connessione 5G e un’ampia rete di compatibilità. Tuttavia, i dettagli e le restrizioni meritano attenzione, poiché sono presenti limiti e condizioni che regolano l’utilizzo, rendendo utile una lettura approfondita prima dell’attivazione.