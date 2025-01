Le situazioni di emergenza soprattutto in luoghi particolarmente pericolosi sono sempre un problema per ogni soccorritore. Una delle tante motivazioni per il quale la tecnologia ci ha fornito una grossa mano con i nuovi robot, è proprio questo.

Parliamo di modelli pronti ad ogni esigenza, i quali interverranno aiutando qualunque persona in difficoltà.

Robot, una nuova speranza?

Tutti sanno che nelle situazioni di emergenza la tempistica in cui si svolgono tutte le cose è una parte molto fondamentale nel far riuscire al meglio quest’ultima. Soprattutto se dobbiamo fornire un quadro generale della situazione agli eventuali soccorritori, tenendo sempre una distanza di sicurezza. Un’importante soluzione proviene dai ricercatori del Fraunhofer FKIE di Wachtberg. Quest’ultimi recentemente sono riusciti a sviluppare un robot dotato di tecnologia LiDAR, capace di esplorare zone pericolose in totale autonomia.

La parte fondamentale del progetto, ovvero 3D-InAus, è un sistema laser che è montato su una piattaforma girevole. Questa disposizione ci permette di effettuare una scansione dell’ambiente tramite 16 sezioni verticali che sono elaborate 10 volte al secondo. In seguito il dispositivo emetterà 1,3 milioni di impulsi laser al secondo. Permettendo così di poter calcolare con precisione le distanze e creare un modello tridimensionale dell’area.

Il nuovo robot è accompagnato da un apparato che si compone fino a sei telecamere, dove le stesse immagini sono utilizzate per poter colorare gli oggetti e le varie forme rilevate. Il tutto è controllabile tramite un joystick da parte degli operatori.

Una sfida molto interessante è portata dell’esplorazione di edifici nei quali il segnale GPS non è disponibile. Il problema è stato risolto tramite lo sviluppo di un sistema GPS virtuale, tramite la conoscenza della posizione e delle dimensioni dell’edificio dalla mappatura del terreno stesso.

Molto importante è la versatilità del sistema, parliamo di un modulo laser e la piattaforma girevole del robot che possono essere montati anche su diverse tipologie di veicoli.