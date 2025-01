Se siete soliti utilizzare WhatsApp tutti i giorni allora molto probabilmente anche voi potreste essere incappati nell’ultima frontiera del mondo delle truffe online, i truffatori infatti da un po’ di mesi hanno iniziato ad utilizzare il noto social di messaggistica istantanea per attaccare gli utenti nel tentativo, ovviamente di ingannarli e portarli a consegnare i dati sensibili con le loro mani, i malviventi in questione infatti si sono resi conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio piuttosto che utilizzare gli altri metodi convenzionali di truffa dal momento che quest’ultimo consente di raggiungere una platea di utenti davvero vasta aumentando di conseguenza in modo direttamente proporzionale le probabilità di successo, dunque recentemente molti utenti ci stanno segnalando la circolazione su WhatsApp di strani messaggi dietro i quali in realtà si cela un tentativo di truffa bello e buono, scopriamo insieme qualche dettaglio in più per evitare di cascarci.

Il messaggio pericoloso

Il messaggio che molti utenti stanno ricevendo in questi ultimi mesi è rappresentato da una banale richiesta di attenzione da parte di un utente sconosciuto che ci scrive per l’appunto da un numero sconosciuto, tale numero presenta un prefisso abbastanza poco comune in Italia e un paese di provenienza altrettanto inaspettato, per di più tale numero nella totalità dei casi non condivide nessun gruppo con noi, tutti questi segni messi insieme ci permettono di capire abbastanza facilmente che siamo davanti a un tentativo di truffa molto pericoloso, ovviamente la cosa da fare è non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattati in modo da non essere ulteriormente esposti a pericoli.

Ricordatevi di restare sempre informati sui nuovi metodi di truffa che esordiscono nel mondo del web del momento che conoscere, equivale a riconoscere e dunque si tratta del modo migliore per proteggersi da tutti i pericoli che pullulano su Internet.