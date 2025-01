Una promozione da non perdere è disponibile giusto in questi giorni su Amazon, va a toccare un notebook di qualità, un prodotto che raccoglie ottime specifiche tecniche, per la fascia di prezzo di appartenenza, ricordando appunto che viene a costare meno di 400 euro.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è l’Asus Chromebook Plus (CX3402CBA-PQ0070), un notebook con display da 14 pollici di diagonale, risoluzione FullHD e trattamento anti-riflesso, perfetto per essere facilmente utilizzato ovunque desideriate, proprio perché la luce non viene riflessa e di conseguenza la visibilità è sempre ottima. Il processore è un Intel core i3 di dodicesima generazione (i3-1215U), con scheda grafica Intel UHD, integrata direttamente nella scheda madre.

Notebook Asus: il prezzo è folle solo oggi

Il consumatore che vuole risparmiare, senza avere troppe pretese sulle prestazioni del notebook, può sicuramente far affidamento sull’Asus Chromebook Plus, il cui valore consigliato sarebbe di 449 euro, ma che in questi giorni Amazon ha deciso di abbassare di circa 70 euro, per poter investire in fase finale solamente 379 euro per il suo acquisto a questo link.

Il sistema operativo, come per tutti i Chromebook, è appunto ChromeOS, soluzione che consigliamo strettamente a coloro che non pretendono grandiose prestazioni generali, ma che sono alla ricerca di una soluzione più abbordabile, pensata più che altro per utilizzo standard lavorativo, senza grafica o gaming (se non proprio basilare). Il prodotto è disponibile nell’unica colorazione Grigio Scuro, è realizzato interamente in plastica, con finitura spazzolata/opaca che ne accresce l’estetica, le linee sono spigolose, le dimensioni di 45,6 x 29 x 7,4 centimetri, con un peso di 1,44kg. A conti fatti è sufficientemente facile da trasportare e spostare con voi, anche posizionandolo ad esempio all’interno di una borsa.