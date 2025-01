Il prezzo di vendita di questo Motorola Edge 50 Fusion risulta essere tra i più interessanti del periodo, una promozione più unica che rara che abbassa di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere, per quanto riguarda la variante che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile con la microSD).

Lo smartphone raggiunge dimensioni di 161,91 x 73,07 x 7,79 millimetri, con un peso di 174,89 grammi, il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, octa-core con frequenza di clock a 2,2Ghz, che viene accoppiato con GPU Adreno 710. Il display è ottimo, un P-OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, presenta densità di 393ppi, ed un refresh rate che può raggiungere anche 120Hz.

Motorola Edge 50 Fusion: la promozione su Amazon è assurda

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare uno smartphone di qualità, come il Motorola Edge 50 Fusion, data la possibilità di risparmiare fino a 150 euro rispetto al prezzo originario di listino di 399 euro. In questo modo il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 252 euro per il suo acquisto, con consegna gratuita a domicilio, e la possibilità di avere accesso ad una variante sbrandizzata. Ordinatelo subito al seguente link.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto, nonostante non si tratti di una fascia di prezzo troppo elevata, infatti parliamo di due sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel, che portano a realizzare scatti da 8165 x 6124 pixel, con apertura F2.2, ed un angolo di ripresa massimo di 120 gradi. Nella parte anteriore, invece, è presente un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.45, il tutto con una batteria da 5000mAh, più che sufficiente per ogni utilizzo.