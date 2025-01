Truffa con messaggio incredibile: cosa succede agli utenti che ci cascano

È stata segnalata una nuova truffa. Esatto, ci risiamo. È arrivato un testo all’interno delle e-mail e delle chat di diversi utenti che lascerebbe credere tutt’altro di quel che realmente è. Un nuovo tentativo di phishing sta cercando di fregare i poveri utenti che sono rimasti quindi impietriti di fronte a tutto ciò.

Truffa phishing: ecco il testo da tenere d’occhio, è pericoloso per tutti

Come si può vedere qui in basso ci sono delle indicazioni, o meglio il messaggio completo che aiuta così gli utenti a scoprire la truffa prima ancora di riceverla. Il testo è chiaro: a scrivere sembra una ragazza che vuole conoscere la vittima, in alcuni casi ignara di quel che sta succedendo. Ecco il testo completo a cui dovete fare attenzione:

“Come stai? Mi chiamo Windy. E voglio farti un’offerta molto interessante.

Ho divorziato da mio marito un anno fa e per tutto questo tempo sono stata sola. Mi manca davvero l’attenzione maschile.

Ho trovato la tua foto su uno dei siti di incontri. Mi sei davvero piaciuto, sei così coraggioso.

Ti suggerisco di incontrarti in un bar e prendere una tazza di caffè. E dopo il caffè possiamo andare a casa.

Se ti ho interessato, ho lasciato molte informazioni su di me nel mio profilo.

Ecco il mio profilo con il nickname Windy-love-0, dove puoi vedere la mia foto e il numero di telefono di contatto.

Aspetterò il tuo messaggio o la chiamata.”

Di fronte ai messaggi del genere qualcuno potrebbe essere preso alla sprovvista e dunque cliccare su link presenti eventualmente nel testo. In questo caso abbiamo provveduto ad eliminarli appositamente, onde evitare che qualcuno ci potesse cascare. Non aprite assolutamente gli allegati e soprattutto non cliccate su alcun tipo di collegamento se volete che un messaggio del genere resti solo una burla e basta.