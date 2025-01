Xiaomi si prepara a rivoluzionare il suo prossimo pieghevole a conchiglia, il MIX Flip 2. A tal proposito l’azienda ha infatti deciso di abbandonare la fotocamera del telefoto a favore di un sensore ultrawide. Secondo le indiscrezioni di Digital Chat Station, la nuova camera secondaria avrà un sensore da 50MP con dimensioni di 1/2,76”. Mentre quella principale manterrà lo stesso numero di megapixel ma con un sensore più grande da 1/1,5”. Questa scelta segue una tendenza diffusa tra i dispositivi con due fotocamere posteriori. Ma potrebbe deludere chi considerava la “telefoto” un elemento essenziale per la versatilità degli scatti. Non sono state ancora fornite spiegazioni ufficiali per questo cambio di rotta. Si ipotizza però che l’esigenza di ottimizzare gli spazi interni e mantenere un design compatto abbia giocato un ruolo chiave nella decisione.

Xiaomi MIX Flip 2: hardware di fascia alta e innovazioni nel design

Lo Xiaomi MIX Flip 2 si conferma un dispositivo all’avanguardia grazie anche a specifiche tecniche di prim’ordine. Il punto di forza del telefono sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che garantirà prestazioni elevate. Lo smartphone sarà dotato di un display flessibile LTPO da 6,85 pollici con risoluzione “1,5K”. Mentre il display esterno, grande protagonista dei modelli precedenti, continuerà a occupare la maggior parte della cover superiore.

Tra le novità di rilievo vi è anche la certificazione IPX8, che assicura resistenza all’acqua ma non alla polvere, a causa della cerniera. Altri miglioramenti includono il supporto alla ricarica wireless. Oltre alla presenza di NFC e uno scanner di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

La batteria promette un’autonomia maggiore rispetto al passato. Pur mantenendo un design più sottile e leggero, a dimostrazione del costante impegno di Xiaomi nell’ottimizzare i suoi dispositivi. Secondo le anticipazioni, il MIX Flip 2 potrebbe arrivare sul mercato prima rispetto al modello precedente, lanciato in Cina a luglio 2024 e successivamente introdotto su altri mercati. La strategia sembra puntare a consolidare il successo già ottenuto, spingendo ancora di più sull’acceleratore dell’innovazione.