Mercato auto 2024: le City Car più vendute dell'anno, la classifica

Il segmento più acquistato in Italia per quanto riguarda le auto è certamente quello contraddistinto dalla lettera “A“. Le cosiddette city car, quelle utili in città e per i piccoli spostamenti ma che non disdegnano anche le grandi percorrenze, vanno per la maggiore e nel 2024 pare che lo scettro sia toccato ancora una volta alla regina indiscussa che è la FIAT Panda.

Un segmento ridotto, ma ancora rilevante

Nel 2024, le berline segmento A hanno registrato 153.533 immatricolazioni, pari al 9,7% del mercato. Un calo rispetto alle 176.125 unità del 2023 (11,1%). La flessione riguarda anche i piccoli SUV della stessa categoria, con 34.582 unità vendute (2,2%), comunque in leggero aumento rispetto al 2023.

FIAT Panda: regina indiscussa del mercato auto 2024 tra le city car

Nel panorama delle city car più vendute in Italia, la FIAT Panda non teme rivali. I numeri parlano chiaro: nel 2024 ne sono state immatricolate 99.871, confermandola come auto più acquistata all’interno del suo segmento ma non solo. La FIAT Panda è stata anche la più venduta in tutta Italia per quanto concerne il mercato auto totale. C’è stato sicuramente un calo rispetto allo scorso anno, quando le immatricolazioni furono 102.573, ma persiste il grande gap con le altre city car vendute.

Top 10 berline segmento A più vendute nel 2024

Ecco la classifica delle 10 city car più vendute in Italia lo scorso anno tra le berline compatte:

FIAT Panda: 99.871 unità (102.573 nel 2023);

99.871 unità (102.573 nel 2023); FIAT 500: 17.138 unità (32.706 nel 2023);

17.138 unità (32.706 nel 2023); Hyundai i10: 15.750 unità (14.597 nel 2023);

15.750 unità (14.597 nel 2023); KIA Picanto: 12.436 unità (11.410 nel 2023);

12.436 unità (11.410 nel 2023); Renault Twingo: 4.319 unità (5.204 nel 2023);

4.319 unità (5.204 nel 2023); Abarth 500: 1.493 unità (1.505 nel 2023);

1.493 unità (1.505 nel 2023); Smart Fortwo: 1.432 unità (4.093 nel 2023);

1.432 unità (4.093 nel 2023); DR EQ1: 554 unità (490 nel 2023);

554 unità (490 nel 2023); Volkswagen Up!: 320 unità (3.508 nel 2023);

320 unità (3.508 nel 2023); Leapmotor T03: 197 unità (new entry).

Top 10 SUV segmento A più venduti nel 2024

A dominare il mercato per quanto riguarda i SUV di piccola taglia c’è un brand in particolare con la sua nuova Aygo X: