Nei giorni scorsi, i vertici di BYD hanno annunciato l’esistenza di Han L, una nuova versione della barlina di riferimento del brand. Il modello in questione è ancora avvolto dal mistero ma una nuova certificazione ha permesso di svelare qualche interessante dettaglio.

Il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione Cinese (MIIT) ha pubblicato un report in cui sono inserite le vetture la cui vendita è prevista a breve. Tra queste spicca anche Han L di BYD e vengono forniti alcuni dettagli sulla sua scheda tecnica.

Il MIIT conferma che BYD ha realizzato quattro versioni della Han L, due modelli dotati di batteria (BEV) e due varianti ibride plug-in (PHEV). Tuttavia, la questione più sorprendente è la potenza offerta da uno dei due modelli a batteria.

BYD si sta preparando al lancio di Han L, una versione potenziata da oltre 1000 CV della berlina elettrica dell’azienda cinese

La variante più performante sarà caratterizzata due motori elettrici montati sui due assi. Quello anteriore avrà una potenza di picco pari a 230 kW mentre quella posteriore raggiungerà i 580 kW. Trasformando questi valori in cavalli, otteniamo una potenza incredibile. Il motore anteriore sarà in grado di sprigionare 308 CV mentre quello posteriore raggiungerà i 777 CV.

Sommando le due cifre, otteniamo 1085 CV, un valore impressionante per una berlina. Inoltre, nei documenti ufficiali del Ministero Cinese, viene citata anche la sigla “2.7S” in relazione alla vettura. Possiamo immaginare che si tratti del tempo impiegato per passare da 0 a 100 km/h pari a 2.7 secondi.

Le dimensioni complessive di BYD Han L sono di 5.050mm di lunghezza, 1.960 mm di larghezza e 2.970 mm di passo. Il modello base della vettura è venduto a circa 27 mila euro al cambio ed offre prestazioni decisamente meno impressionati con i suoi 180 kW pari a circa 240 CV. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.