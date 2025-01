La sicurezza domestica e il comfort degli animali domestici sono spesso due esigenze difficili da conciliare. Le porte blindate offrono una protezione efficace contro le intrusioni. Raramente, però, si adattano alle esigenze di libertà dei nostri amici a quattro zampe. Sembra che l’innovazione tecnologica ha recentemente portato sul mercato soluzioni avanzate che rispondono a tale esigenza. A tal proposito, spicca una nuova generazione di porte blindate ideate da Pawport. Quest’ultime sono dotate di sportelli intelligenti per gli animali domestici.

Pawport presenta le sue nuove porte blindate

Tali innovativi sistemi di accesso sono progettati con materiali resistenti come acciaio rinforzato e alluminio di alta qualità. Garantendo una barriera solida contro tentativi di effrazione. Ciò che rende tali prodotti davvero unici è l’integrazione di sportelli automatizzati che consentono agli animali domestici di entrare e uscire liberamente. Ciò senza compromettere la sicurezza della casa. Il sistema utilizza sensori di movimento avanzati abbinati a dispositivi di identificazione. Come collari con tag RFID. Tale meccanismo permette l’apertura automatica dello sportello solo per gli animali autorizzati. Impedendo l’accesso a randagi o ad altri intrusi.

La gestione del sistema è ulteriormente semplificata grazie a un’applicazione dedicata. Quest’ultima consente di programmare gli orari di apertura e chiusura. Inoltre, permette di ricevere notifiche in tempo reale. Inviando aggiornamenti su possibili anomalie. Il sistema è compatibile anche con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant. Ciò offre un controllo ancora più immediato.

Dal punto di vista della sicurezza, gli sportelli sono dotati di particolari sensori. Quest’ultimi rilevano la presenza di ostacoli per prevenire la chiusura accidentale su animali o bambini. In caso di blackout subentra una batteria di emergenza. Ciò garantisce il funzionamento continuo del sistema. Impedendo che gli animali restino bloccati dentro casa, o all’esterno.

Tale soluzione rappresenta un passo importante per la sicurezza domestica. Il suo costo dovrebbe essere di circa 500 dollari. Si tratta di un investimento che coniuga sicurezza e libertà.