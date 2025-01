Pebblebee ha lanciato il nuovo Link, un adesivo smart progettato per aiutare gli utenti a monitorare e ritrovare oggetti smarriti in modo semplice ed efficace. Con un design compatto e funzionalità avanzate, Pebblebee Link si posiziona come una soluzione innovativa nel mercato dei tracker Bluetooth.

Come funziona Pebblebee Link

Il Pebblebee Link è un adesivo intelligente dotato di un chip Bluetooth integrato e di una batteria a lunga durata. Può essere attaccato a una vasta gamma di oggetti, come chiavi, portafogli, borse o dispositivi elettronici, per tenerli sempre sotto controllo.

Tramite l’app dedicata, disponibile per Android e iOS, l’utente può:

Localizzare l’oggetto in tempo reale: l’adesivo invia la posizione tramite Bluetooth quando si trova nel raggio d’azione del dispositivo.

Attivare un allarme sonoro: utile per ritrovare oggetti nelle vicinanze, come chiavi smarrite in casa.

Visualizzare l’ultima posizione registrata: in caso di perdita, l’app mostra dove è stato rilevato l’oggetto l’ultima volta.

Pebblebee Link integra anche alcune caratteristiche uniche che lo distinguono da altri tracker Bluetooth:

Condivisione della posizione: gli utenti possono condividere l’accesso al dispositivo con familiari o amici, facilitando il recupero degli oggetti.

Modalità Trova Chiunque: grazie a una rete anonima di dispositivi connessi, è possibile localizzare l’oggetto smarrito anche quando è fuori dal raggio Bluetooth personale.

Informazioni di contatto: se l’oggetto viene trovato da qualcun altro, il dispositivo permette di accedere a un’etichetta virtuale con i dettagli del proprietario.

Il Pebblebee Link è progettato per essere discreto e resistente. L’adesivo è sottile e leggero, con un design impermeabile che lo rende adatto all’uso su oggetti esposti a condizioni esterne. La batteria, sostituibile dall’utente, offre una durata stimata fino a un anno, garantendo un utilizzo prolungato senza frequenti sostituzioni.

Pebblebee Link è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale e su piattaforme di e-commerce principali, con un prezzo di lancio di circa 30 euro per unità. Sono disponibili anche pacchetti multipli con sconti dedicati per chi desidera monitorare più oggetti.

Con questo prodotto, Pebblebee punta a semplificare la vita degli utenti, offrendo una soluzione tecnologica pratica e accessibile per evitare perdite o smarrimenti.