In attesa del lancio di Nintendo Switch 2 previsto nelle prossime ore, stanno iniziando ad emergere alcuni dettagli su quella che potrebbe essere la scheda tecnica della console. Il gigante giapponese ha voluto realizzare un prodotto che potesse garantire il gaming mobile e un’esperienza domestica più che soddisfacente.

Prendendo in considerazione queste premesse, Nintendo Switch 2 si preannuncia una console con una potenza di calcolo maggiore rispetto alla precedente generazione. I valori indicati nel forum di Famiboards sono da considerare come indiscrezioni non confermate e come tali vanno trattati.

Il processore è basato su una soluzione Arm Cortex-A78C con architettura octa-core e su una GPU Nvidia T239 Ampere basata sulla serie RTX 20. I dati disponibili indicano che la GPU includerà ben 12 Streaming Multiprocessors (SM) e 1534 CUDA cores a cui si affiancano due RTX ray-tracing core. Il sistema potrà contare su 12 GB di RAM LPDDR5 suddiviso in due banchi da 6GB.

Nintendo Switch 2 si preannuncia molto interessante, la possibile scheda tecnica rivela che ci sarà un importante salto prestazionale

Questi dati permettono di avere una indicazione di quello che potrebbe essere stato il lavoro di Nintendo in attesa che la Switch 2 venga ufficialmente annunciata. Entrando maggiormente nello specifico, sembrerebbe che la CPU della console potrebbe raggiungere i 1100.8 MHz. Questo valore è da intendersi relativo alla console in modalità portatile. Quando alloggiata nella dock station per l’utilizzo domestico, invece, la CPU sarebbe limitata a 998.4 MHz.

Passando alla GPU, ci aspettiamo una frequenza operativa di 1007.3 MHz con la possibilità di sprigionare 3.09 TFLOPs quando inserita nella dock station. In mobilità, invece, la frequenza della GPU si attesta sui 561 MHz e 1.72 TFLOPs. Si tratta di valori molto interessanti, soprattutto quando la console è utilizzata per il gaming domestico.

I 3.09 TFLOPs indicano che la potenza massima della console in ambito grafico è in grado di raggiungere valori vicini, seppur inferiori, a quelli di Xbox Series S. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.