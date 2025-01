È da poco terminata su Xbox Store la super promozione denominata Ultima Chance. Tuttavia, come era facile immaginare, il colosso americano Microsoft ha aggiornato nuovamente le sue offerte e i suoi sconti settimanali messi a disposizione degli utenti. Questa volta, in particolare, gli utenti potranno avere accesso a tantissimi titoli proposti ovviamente a dei prezzi decisamente interessanti. Si tratta di sconti rivolti un po’ a tutti, a chi è abbonato al servizio Xbox Game Pass e non solo. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Xbox Store, al via le nuove super offerte settimanali con sconti fino al 90%

Anche per questa settimana il colosso americano Microsoft ha aggiornato il catalogo di videogiochi presenti su Xbox Store con tantissime offerte e sconti di rilievo. Come già accennato in apertura, è da poco terminata la promozione denominata Ultima Chance, ma questo non ferma l’azienda dal proporre sempre promozioni di rilievo. Questa volta, gli utenti interessati potranno avere accesso a tantissimi titoli di rilievo.

Si tratta di offerte come sempre eccezionali che, in alcuni casi, arrivano a sfiorare il 90%. Tra questi, citiamo ad esempio i videogiochi denominati Bulletstorm: Full Clip Edition e Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour. Entrambi sono al momento disponibili all’acquisto su Xbox Store con uno sconto del 90%. In questo modo, gli utenti potranno acquistarli a dei prezzi super scontati pari rispettivamente a 3,69 euro per il primo e 1,99 euro per il secondo.

Gli sconti e le offerte non finiscono ovviamente qui. L’azienda sta proponendo altrettanti titoli interessanti sempre a dei super prezzi. Per gli amanti dei supereroi dell’universo DC, in particolare, è disponibile il videogioco denominato Batman: Arkham Knight. Quest’ultimo sarà acquistabile dagli utenti con un super sconto pari all’80%. Questo permetterà agli utenti di acquistarlo quindi ad un prezzo davvero conveniente pari a soli 5,24 euro.

Questi sono ovviamente soltanto alcuni dei titoli proposti in sconto dall’azienda su Xbox Store. Consigliamo come sempre di recarsi presso la pagina ufficiale per non perdere nessuna occasione disponibile.